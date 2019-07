3 lug 2019 15:09

IN CASSAZIONE LA PROCURA CHIEDE LA CONFERMA DELLA CONDANNA A 30 ANNI PER MANUEL FOFFO, PER L’OMICIDIO DI LUCA VARANI MASSACRATO A MARZO 2016 DURANTE UN FESTINO: “DAVANTI A CONDOTTE CRIMINALI COME QUESTA, È DIFFICILE CREDERE CHE POSSANO ESSERE COMMESSE DA UN UMANO. IL POLIMORFISMO DA CUI È AFFETTO FOFFO, NÉ L'INTOSSICAZIONE CRONICA DA ALCOL, GIUSTIFICANO QUANTO ACCADUTO”