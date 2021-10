CATANIA ANNEGA: UN TORNADO E UN FORTE TEMPORALE SI ABBATTONO SULLA CITTA' ETNEA, DANNI MA NESSUN FERITO. LE STRADE COME FIUMI IN PIENA (VIDEO) - CIRCONVALLAZIONE IN TILT PER DIVERSI ALBERI CADUTI SUL SELCIATO. LIEVEMENTE CONTUSI QUATTRO CANOISTI. TRE TURISTI SALVATI SULL'ETNA. DANNI ANCHE IN PROVINCIA DI SIRACUSA – VIDEO

https://video.repubblica.it/edizione/palermo/nubifragio-e-tornado-a-catania-il-comune-ci-sarebbero-feriti/397890?video&ref=RHTP-BH-I319608174-P2-S2-T1

Da video.repubblica.it

catania tornado

Un forte tornado, seguito da pioggia e grandine, si e' abbattuto prima delle 15,30 nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Lo riferisce il Comune di Catania sulla sua pagina Fb: "Segnalata la presenza di feriti". Diversi gli alberi sradicati. Diversi lampioni sono caduti. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, e' ancora in corso. "Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza", viene spiegato.

NUBIFRAGIO E TORNADO A CATANIA, LE STRADE COME FIUMI IN PIENA

Natale Bruno per palermo.repubblica.it

catania tornado

Un violentissimo nubifragio con un vasto tornado, si è abbattuto nel primissimo pomeriggio tra Catania e Siracusa. Colpita soprattutto la parte a mare e i paesi della cintura dell'Etna. Raffiche di vento forte hanno abbattuto alberi e divelto pannelli pubblicitari. Al vento sono seguiti pioggia e grandine, provocando danni nelle abitazioni e negli esercizi commerciali..

Il Comune fa sapere che vi sarebbero anche dei feriti e si "raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza". La circonvallazione è andata in tilt per la presenza di alberi sul selciato Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Diverse sono state le chiamate ai Vigili del fuoco per allagamenti di cantinati e garage.

Nessuno dei feriti soccorsi, citati dalla pagina Fb del Comune, al momento risulta ricoverato negli ospedali della città, ma ci sono delle persone contuse. Si tratta di quattro atleti stranieri della polo canoa: ma le loro condizioni sono buone e non è stato necessario l'intervento del 118.

catania tornado

Il maltempo ha avuto un impatto anche sull'aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari. Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne.

Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese, ed in particolare dell'Etna. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell'associazione Misericordia.

Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti pure nel Siracusano. Il fortissimo vento ha spazzato via alberi e cartelli nel capoluogo e in altri centri della provincia, come Francofonte. A Siracusa le aree maggiormente colpite dalla tromba d'aria sono state le zone balneari, in particolare contrada Arenella, alla periferia sud della città. I sindaci hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti.

catania tornado

Nel Ragusano diverse serre scoperchiate tra Vittoria e Acate. Pali della luce abbattuti sul lungomare di Scoglitti. A Vittoria è stato buttato giù il muro pericolante di un edificio diruto per evitare ulteriori conseguenze.

Sull'EtnaTre turisti francesi, bloccati dal maltempo, sono stati soccorsi oggi pomeriggio da un tecnico del Soccorso alpino e speleologico siciliano nei pressi di Piano Provenzana. Il tecnico del Sass si è accorto della presenza di un'auto parcheggiata nel piazzale e, dopo aver allertato la Stazione di appartenenza, ha raggiunto i turisti nella zona degli impianti di risalita. I tre, che si erano avventurati in escursione senza un adeguato abbigliamento, sono stati colti da un violento temporale.

Infreddoliti e impauriti, erano per fortuna in buone condizioni di salute.

catania tornado