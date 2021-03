CATAROGNE ALL’ITALIANA – È LA 35ENNE SARA CASICCIA, LAUREA MAGISTRALE IN ANTROPOLOGIA CULTURALE A TORINO E UN LAVORO DA VIDEOMAKER, L’ITALIANA ARRESTATA A BARCELLONA DURANTE GLI SCONTRI PER LA LIBERAZIONE DEL RAPPER PABLO HASEL: HA COSPARSO IL FURGONE DELLA POLIZIA DI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, PRIMA CHE UN ALTRO RAGAZZO LANCIASSE LA BOTTIGLIA MOLOTOV CHE HA PROVOCATO L' INCENDIO – ORA È IN CARCERE PER TENTATO OMICIDIO: RISCHIA VENT’ANNI DI CARCERE… - VIDEO

Alessandro Oppes per "la Repubblica"

«Adesso vado al corteo. Poi karaoke ». È l' ultimo messaggio a un amico sui social, Sara Casiccia l' ha pubblicato intorno alle 18 di sabato poco prima di scendere in piazza, ancora una volta, per chiedere la liberazione del rapper Pablo Hasel. Sono due settimane ormai che le notti di Barcellona si infiammano in una protesta sempre più violenta.

Ma quella di sabato scorso ha superato ogni limite, con l' incendio di un furgone della Guardia Urbana, la polizia locale, dato alle fiamme in piena Rambla, la scena peggiore che si sia vista sul grande viale della capitale catalana dopo la strage jihadista del 17 agosto 2017.

Tra quei giovani esaltati che tiravano pietre e bottiglie contro gli agenti c' era anche Sara, felpa nera col cappuccio calato sul viso. Gli agenti dei Mossos d' Esquadra, la polizia regionale, che l' hanno arrestata poco dopo non hanno dubbi: sarebbe lei la persona ritratta nei tanti video ripresi con gli smartphone e diffusi in rete che cosparge il furgone di un liquido infiammabile, acquaragia, prima che un altro ragazzo lanci la bottiglia molotov che provoca l' incendio. L' agente che era seduto al posto di guida riesce a mettersi in salvo, ma per Sara Casiccia scatta l' accusa di tentato omicidio, che prevede una pena fino a 20 anni.

Oggi dovrà comparire per l' udienza di convalida davanti ai giudici del tribunale di Barcellona insieme ad altri sette giovani, cinque dei quali italiani, tutti appartenenti al movimento anarchico. Per uno l' imputazione è la stessa, tentato omicidio, gli altri sono accusati di appartenenza a gruppo criminale, disordini pubblici e danni. I danni di questa lunga protesta violenta - l' ha detto con preoccupazione negli ultimi giorni la sindaca Ada Colau, lo ripetono gli imprenditori - sono ingenti e preoccupanti: vetrine in frantumi, negozi saccheggiati, sportelli bancomat distrutti, un' infinità di cassonetti dati alle fiamme per innalzare barricate nel tentativo di frenare le operazioni di polizia.

Una rabbia che si è scatenata con l' arresto del rapper ribelle, che sembra ormai diventato il pretesto per una contestazione globale, dove si concentra ogni tipo di frustrazione. E dove c' è posto anche per gli anarchici italiani, che la stampa spagnola guarda sempre con curiosità stentando a capire bene che ruolo abbiano, ma che in realtà sono da tempo una costante del movimentismo estremista catalano.

Non sono attivisti arrivati per l' occasione, come riporta qualche media locale, ma vivono tutti più o meno stabilmente a Barcellona. I sei detenuti abitavano in due località dell' hinterland, a Mataró e Canet de Mar, in vecchie fabbriche occupate, dove la polizia è intervenuta più volte negli ultimi mesi per concerti illegali e feste organizzate in violazione delle norme anti-Covid.

"Okupas" qui come erano "squatter" a Torino, dicono dei detenuti piemontesi tutte le fonti consultate. Non sbandati. Di sicuro non lo è Sara Casiccia, 35 anni, una laurea magistrale in antropologia culturale a Torino, un lavoro da videomaker - nome d' arte Tzara Kasjtcha molto attiva sulla scena della musica underground e negli ambienti del circo e della streetart. Probabilmente attratta, come tanti, dallo spirito libertario di Barcellona, lunga tradizione di anarchismo - dai tempi della Guerra Civile - che ora si mescola con lo spirito ribelle dei gruppi dell' estrema sinistra indipendentista. Che ora, sui social, annunciano in italiano: «Bruceremo le piazze e faremo ritirare la polizia fascista. Per tutti voi, compagni detenuti ».

