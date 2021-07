DAL CATENACCIO ALLE SBARRE - CONDANNATO A 6 ANNI E 10 MESI L'EX CALCIATORE DELLE GIOVANILI DELLA LAZIO, ALESSANDRO CORVESI - EX COMPAGNO DI ANTONELLA MOSETTI, IL 32ENNE AVEVA A CASA 25 PANETTI DI COCAINA PER UN VALORE DI 5 MILIONI DI EURO - AL PROCESSO, CORVESI NON HA FATTO NOMI DEI FORNITORI, MA HA SPECIFICATO CHE IL CARICO NON ERA SUO E GLI ERA STATA CONSEGNATO UN QUARTO D'ORA PRIMA DELL'ARRESTO…

Francesca De Martino per "il Messaggero"

antonella mosetti e alessandro corvesi

Dal campo da calcio era passato direttamente al carcere di Rebibbia. L' ex calciatore in forza alle giovanili della Lazio, ed ex compagno della showgirl Antonella Mosetti, Alessandro Corvesi, 32 anni, il febbraio scorso era stato arrestato dai militari perché in casa sua, ad Acilia, nascondeva una quantità di cocaina del valore di 5 milioni di euro. Ieri, in sede di giudizio abbreviato, il gup Tamara De Amicis ha condannato lo sportivo a 6 anni e 10 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il pm Clara De Cecilia aveva chiesto, invece, 9 anni e 6 mesi. Per il momento l' imputato resta in carcere con misura cautelare.

alessandro corvesi

L' ARRESTO La notorietà come talento della primavera biancoceleste era stata messa in ombra dall' arresto del 6 febbraio scorso. In casa di Corvesi, ad Acilia, i carabinieri di Ostia avevano trovato una quantità di cocaina tale da rifornire tutte le piazze di spaccio del litorale romano: 25 panetti e 27 chili di sostanza distribuiti in quattro involucri. Avevano anche trovato poi 210mila euro. I militari erano andati a colpo sicuro: avevano saputo che la casa del calciatore era un vero e proprio deposito della droga.

Gli inquirenti stavano tenendo d' occhio da tempo il calciatore, ormai ex sportivo: era disoccupato e sospettato di esercitare attività illecite. I carabinieri hanno seguito gli spostamenti del 32enne. poi hanno deciso di procedere con la perquisizione.

antonella mosetti e alessandro corvesi 2

LA DIFESA Ieri, nel corso del processo, collegato in videoconferenza da Rebibbia, l' imputato non ha fatto nomi, ma ci ha tenuto a specificare che la sostanza non era sua e gli era stata consegnata un quarto d' ora prima dell' arresto.

La difesa, rappresentata dall' avvocato Valerio Lombardi, aveva chiesto tutte le attenuanti generiche perché il giovane è incensurato: «Prendiamo atto della pena - ha dichiarato Lombardi - siamo soddisfatti, perché sono state riconosciute le attenuanti che avevamo chiesto. Ora aspettiamo di leggere le motivazioni del giudice per valutare l' appello».

alessandro corvesi e antonella mosetti

alessandro corvesi 3

Alessandro Corvesi ha sempre avuto la fissazione per il calcio. Fin da bambino aveva realizzato il sogno di indossare la maglia biancoceleste, nella squadra di primavera della Lazio. La squadra lo aveva inserito anche nella lista B della Champions League 2007/08, con la maglia numero 40.

Nel 2008 si era allontanato da Roma per giocare prima a Prato e poi a Pavia. Quindi il ritorno nella Capitale dove ha gareggiato con la Lupa Roma e con la Campus Eur 1960. Ma oltre al suo passato nel calcio, Corvesi ha fatto parlare di sé anche grazie alla relazione con la showgirl, di dodici anni più grande, Antonella Mosetti, che risale al 2014. La donna aveva parlato di lui in ogni rivista di gossip definendolo «un uomo che sa amare e rispettare».

alessandro corvesi alessandro corvesi ALESSANDRO CORVESI alessandro corvesi e antonella mosetti