IL CATETERE METTITELO TU – BADDIE WINKLE HA 90 ANNI ED È LA NONNETTA PIÙ MATTA DEL WEB: HA SBARAGLIATO LA CONCORRENZA DIVENTANDO L’INFLUENCER PIÙ ANZIANA E I SUOI 4 MILIONI DI FOLLOWER IMPAZZISCONO PER I LOOK ESAGERATAMENTE COLORATI E KITSCH - LEI SI DIVERTE, SI MOSTRA MENTRE INGHIOTTE PILLOLE CHE LE ALLUNGANO LA VITA E POI SI FA IMMORTALARE AL COACHELLA E CON MILEY CYRUS – NON PRIMA DI DARE IL SUO SOSTEGNO ALLE DROGHE LEGGERE…(VIDEO)

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

Icona social

baddie winkle 9

La nonna più amata del web ha 90 anni e vanta quasi quattro milioni di follower su Instagram. Lei è Baddie Winkle, all'anagrafe Helen Van Winkle, e tra i suoi fan ci sono nomi come quello di Miley Cyrus, Nicole Richie e Gwen Stefani, con lei in alcune foto postate sui social. Il successo di Baddie sta nella sua ironia ma anche nei nipoti che le hanno aperto un account Instagram, rendendola una star del web.

baddie winkle 1

Nella descrizione del suo profilo si legge: «Ruba il tuo uomo dal 1928», che suona un po' come una simpatica minaccia per le altre donne. Se da un lato si immortala mentre prende pillole e farmaci,«cercando di allungarmi la vita», dall'altro si mostra in abiti colorati, make up eccentrici e non manca agli eventi più importanti. La nonna più famosa del web ha partecipato, per esempio, anche al Coachella, dove è stata accolta come una vera star. Eccola nella sua abitazione al Coachella, durante il Festival.

baddie winkle agli mtv vma

Look eccentrici

Baddie si presenta proprio con lo stile delle influencer: è stata ingaggiata da diversi brand e si è trovata a sponsorizzare dai costumi da bagno ai capi d’alta moda.

Con Kacey Musgraves

Kacey Musgraves è stata la cantautrice statunitense ospite all'ultima edizione del Coachella. Nemmeno lei ha voluto farsi mancare una foto con Baddie, che aveva tutti i braccialetti e pass per entrare nelle zone vip del Festival.

baddie winkle

Accessori

Si sbizzarisce in look stravaganti e capi spesso sgargianti ma non solo: eccola con un paio di maxi orecchini a forma di fantasma. Un accessorio che forse nemmeno una giovanissima influencer avrebbe il coraggio di indossare.

baddie winkle 10

Foto da star

«La cosa più folle che ho fatto è andare in Canada per un meet and great, non ho mai fatto tante foto come quel giorno» ha detto in un'intervista a Cosmpolitan. Lei non si tira indietro con i suoi fan, con i quali si ferma sempre a parlare. Le pose? Da vera modella.

Compleanno da star

Per i suoi 90 anni ha postato questa foto da diva: i toni del rosa e blu campeggiano nel suo look, eccentrico e provocatorio. Il 18 luglio spegnerà 91 candeline.

Doppio festeggiamento

baddie winkle 11

Come una star, Baddie ha ricevuto una doppia torta. Se la prima era decisamente meno colorata, questa è arcobaleno, in tinta con la sua forte personalità.

Campagne

Non solo moda nella sua vita. La celebre nonna di Instagram non si tira indietro quando si tratta di parlare anche di temi di attualità: sono note (e hanno fatto discutere) le sue affermazioni a sostegno della legalizzazione delle droghe leggere.

Collant

I suoi look mettono e infondono buonumore. Il suo segreto di bellezza? Mettersi sempre (anche sotto i pantaloni) i collant color carne contenitivi.

baddie winkle 12

Mantra

«Se dovessi seguire i comportamenti imposti alle donne della mia età — ha dichiarato Baddie — sarei da qualche parte a fare la maglia. Invece la maglia le indosso se e quando mi pare. Chiunque dovrebbe vivere così: a colori». Questo è il suo mantra .

