«Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…». Federico Dotto, padovano, imprenditore nel ramo dei restauri e foodblogger, risponde al cantante milanese che due giorni fa ha pubblicato su Instagram una storia per mostrare la sua nuova Ferrari Roma, una rielaborazione in chiave moderna del bolide del Cavallino uscito nel 1954.

E mentre Fedez scrive sui social che la sua auto, prestata al padre per il classico giro inaugurale, «è la prima in Italia», Federico Dotto sui suoi social rilanciati anche da Selvaggia Lucarelli, mostra la sua Ferarri Roma, acquistata nel 2023 e consegnatagli lo scorso gennaio. «Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima - spiega al telefono – probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose».

Federico Dotto, classe 1984, ha un’azienda di restauri e ristrutturazioni a Santa Giustina in Colle, ma al mondo dei social è meglio noto come federidotto, il suo account conta 325 mila followers e il suo feed è un tripudio di piatti stellati, vini rari e preziosi, belle macchine e ristoranti da sogno. [...]

Tornando alla Ferrari Roma, l’acquisto di Dotto era stato programmato da circa un anno: «L’ho ordinata nel marzo del 2023, non è facile avere una macchina simile, me l’hanno consegnata in meno di 12 mesi, questa volta sono stati veloci, sono un amante dei bolidi, in passato avevo avuto già una Ferrari California».

