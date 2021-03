LE CATTIVE ABITUDINI NON SI PERDONO MAI – DOMANI, VENERDI’ 26 MARZO, A ROMA CI SARA’ L’IMMANCABILE SCIOPERO DI ATAC E COTRAL NONOSTANTE LA ZONA ROSSA E LA PANDEMIA. SIAMO ALLA FOLLIA TOTALE...

Sciopero domani, venerdì 26 marzo a Roma. Per 24 ore, infatti, sono a rischio bus, metro, tram e treni di Atac, Roma Tpl e Cotral. E' conseguenza di una protesta nazionale indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. A rischio quindi il trasporto cittadino. Lo sciopero prevede le fasce di garanzia dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20.

Lo sciopero in Atac di venerdì 26 marzo

Lo sciopero di 24 ore riguarda la rete Atac completa. L'agitazione interesserà anche le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia sopra citate.

Il servizio non sarà garantito anche nella notte 25/26 marzo sulla rete bus notturna (linee bus n); nella giornata del 26 marzo nellafascia ore 08.30-17.00 e ore 20.00-termine servizio diurno; e nella nnotte 26/27 marzo quando non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie in presenza. Sempre garantito il funzionamento delle biglietterie elettroniche. I parcheggi saranno aperti. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale.

Le linea di Roma Tpl a rischio

Ecco l’elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Sciopero Cotral di venerdì 26 marzo

Oltre a bus, metro, tram e treni Atac e gli autobus di RomaTpl, a rischio anche il servizio dei bus urbani ed extraurbani di Cotral. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Al precedente sciopero nazionale di 24 ore del 25.10.2019, in Cotral, ha aderito il 48,80 % del personale.

Le motivazioni dello sciopero

Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; per la proroga della moratoria sui licenziamenti; per un welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che di fatta discriminano i redditi bassi e le donne; per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni; contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati; contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di cittadinanza; contra la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne.

