CATTIVE INFLUENCER - LO YOUTUBER VICENTINO RYAN KURUPPU, CONOSCIUTO COME "CREEPY RYAN" È INDAGATO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO DOPO CHE UNA 14ENNE DI RAVENNA HA CERCATO DI TOGLIERSI LA VITA DOPO AVER VISTO UN SUO VIDEO INTITOLATO "9 MODI DIVERSI PER SUICIDARSI" - LA RAGAZZA, CHE È STATA SALVATA GRAZIE AI GENITORI, HA RACCONTATO DEL SUO CANALE YOUTUBE PIENO DI VIDEO HORROR - IL 28ENNE SI È DIFESO: "NON PENSAVO CHE QUALCUNO POTESSE PRENDERMI SUL SERIO..."