31 ago 2021 19:30

A CAVAL DONATO, BIBI NON GUARDA IN BOCCA – NETANYAHU NON VUOLE RESTITUIRE I REGALI RICEVUTI DAI LEADER STRANIERI. SECONDO IL QUOTIDIANO "MA'ARIV", L'EX PREMIER STA IGNORANDO LE RICHIESTE DI RIPORTARE INDIETRO I DONI CHE TIENE ESPOSTI NELLA SUA RESIDENZA PRIVATA. EMBÈ? IL PROBLEMA STA NEL FATTO CHE LI HA ESPOSTI NELLA SUA RESIDENZA PRIVATA, E NON NELL'UFFICIO DA PRIMO MINISTRO. E QUINDI AVREBBE DOVUTO RIPORTARLI INDIETRO A FINE MANDATO