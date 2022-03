18 mar 2022 10:25

UN CAVILLO PER L'UOMO-CAVALLO - IL PROCESSO A RON JEREMY, IL PORNODIVO ACCUSATO DA 21 DONNE DI STUPRO E ALTRI REATI SESSUALI, E' STATO SOSPESO PERCHE' IL SUO AVVOCATO HA SOLLEVATO DUBBI SULLA SUA SALUTE MENTALE - SECONDO IL LEGALE, NON E' STATO IN GRADO DI RISCONOSCERLO, SI E' RIFIUTATO DI SALIRE SULLA SUA SEDIA A ROTELLE, E IN GENERALE "NON RISPONDE AGLI STIMOLI" (O FA LO SCEMO PER NON FINIRE IN CELLA?)