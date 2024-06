A CAZZO DURO CONTRO LA CALVIZIE! - UNA STARTUP SVIZZERA HA CREATO UN FARMACO, NATO DA UNA COMBINAZIONE TRA VIAGRA E NITROGLICERINA, PER COMBATTERE LA CADUTA DEI CAPELLI - IL MIX DELLE DUE SOSTENZE PROVOCA UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, FINO A 1000 VOLTE SUPERIORE A QUELLA NORMALE, CHE MIGLIORA IL FLUSSO DEL SANGUE NEL CUOIO CAPELLUTO E FAVORISCE LA RICRESCITA DEI CAPELLI…

Estratto dell’articolo di Franco Zantonelli per www.repubblica.it

Chi, sulla soglia dei 50 anni, vede impietosamente diradarsi i capelli e sogna un ciuffo alla Little Tony o un bel reticolo di capelli fitti troverà a breve una soluzione in Svizzera che gli eviti uno di quei trapianti che […] riducono la testa simile a quella dei pupazzetti playmobil. La soluzione svizzera si chiama TOP-M119, dal nome del principio attivo di una molecola nata dalla combinazione di due farmaci, il Sildanefil, meglio noto come Viagra, e la nitroglicerina.

In sostanza, grazie a quelle pillole blu, finora note per combattere il disturbo maschile della disfunzione erettile, sarà possibile, pure, rinfoltire la chioma che va diradandosi complice l’età. L’idea è venuta a Reto Naef, un ex-manager della multinazionale farmaceutica elvetica Novartis, e all’ex-CEO del medesimo gruppo, Daniel Vasella. I quali hanno fondato, a Schlieren, nel Canton Zurigo, la Topadur Pharma, partendo dalla regola 50/50/50, in base alla quale il 50% delle persone con 50 anni ha il 50% in meno dei capelli di quando erano giovani.

Consapevole che c’è gente che soffre profondamente per questo problema, […] il duo Naef-Vasella ha pensando che la soluzione poteva essere quella di irrorare maggiormente di sangue il cuoio capelluto. Ovvero risolvendo una delle cause principali della perdita di capelli.

“Grazie all’azione combinata di Viagra e nitroglicerina otteniamo una circolazione sanguigna 1000 volte superiore”, ha proclamato Reto Naef. Mentre il CEO di Topadur Pharma, Pascal Brenneisen, si è detto convinto che “siamo a una svolta nella lotta alla calvizie”.

Il Viagra, in effetti, oltre a consentire l’afflusso di sangue al pene nel suo utilizzo più noto, viene impiegato, anche, per curare gli scompensi cardiaci. Dal canto suo la nitroglicerina è un farmaco cardiovascolare che agisce sui vasi sanguigni. Insomma, ce n’è abbastanza per entrare in un mercato, quello della lotta alla calvizie, che di qui al 2030 è stimato varrà sui 30 miliardi di dollari. Prima, però, bisognerà sperimentare il principio attivo TOP-M119, su degli esseri umani.

Che saranno dei cinesi, visto che è cinese il fondo di investimento che ha messo capitali nella Topadur Pharma di Schlieren. Come dire che anche i pelati, ormai, guardano con un misto di speranza e gratitudine alla Cina.

