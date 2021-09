13 set 2021 13:30

CAZZONI DI CARTA - DUE RAGAZZINI TRAVESTITI COME I PERSONAGGI DELLA “CASA DI CARTA” HANNO SEMINATO IL PANICO IN GIRO PER ORBETELLO – I DUE ERANO TRAVESTITI CON TUTA ROSSA, MASCHERA DI SALVADOR DALÌ E UNA MITRAGLIETTA FINTA, SPAVENTANDO TUTTI QUELLI CHE INCONTRAVANO IN GIRO – QUANDO SONO ARRIVATI I CARABINIERI, I DUE SI SONO MESSI A PIANGERE E...