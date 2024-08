CAZZOTTI, PANDORI, MODELLE E RICOVERI: I DUE ANNI SULL’OTTOVOLANTE DI FEDERICO LUCIA, IN ARTE FEDEZ – DAL 2022, QUANDO FU RICOVERATO E OPERATO PER UN TUMORE ENDOCRINO AL PANCREAS, IL RAPPER HA DOVUTO AFFRONTARE VARI RICOVERI E SVARIATE VICISSITUDINI PERSONALI. IL DIVORZIO CON CHIARA FERRAGNI, LA “REVENGE SONG”, LO SBARCO SU ONLYFANS E IL MISTERIOSO PESTAGGIO DI CRISTIANO IOVINO…

Estratto dell’articolo di Luigi Bolognini per “la Repubblica”

FEDEZ AL BILLIONAIRE

[…] l’annus horribilis di Fedez è stato coronato dall’ultimo ricovero, poca roba per fortuna («intossicazione da funghi», dice la mamma). Ma negli ultimi mesi gliene sono successe di tutte. Il capitolo salute è il più grave e parte in realtà dal 2022 quando il rapper fu ricoverato al San Raffaele di Milano per un tumore endocrino al pancreas.

Da lì altri controlli e ricoveri, su tutti quelli di ottobre 2023 e del mese scorso per emorragie interne. Poi, ahilui, i problemi di cuore, la rottura della coppia Ferragnez che sembrava inossidabile malgrado i litigi a favore di webcam, telecamere sanremesi e, serie tv, social, o forse proprio quelli li umanizzano, fanno un po’ Sandra e Raimondo del Terzo Millennio.

In questo matrimonio lui, il rapper più famoso in circolazione e Chiara Ferragni, l’influencer con più follower d’Italia possono pure sbandierare ricchezza, lusso, bellezza, sponsor, ma alla fine — si dice — sono come tutti. Invece il 15 dicembre l’Antitrust multa per oltre un milione le società riconducibili a Chiara Ferragni e per 420mila euro la pandoro Balocco. […]

fedez chiara ferragni

La credibilità di Chiara Ferragni si sgretola in tutto il mondo […], ma anche in casa propria: Fedez se ne va di casa e inizia le pratiche di separazione. E ad aprile alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani ammette: «Il caso pandoro ha contato nella crisi? Sì, sì, sì, quando l’ho scoperto non l’ho presa benissimo».

Sempre in aprile il caso teoricamente più grave perché poteva portare a un processo penale. Il personal trainer Cristiano Iovino viene aggredito da 8-9 persone sotto casa sua, in via Traiano a Milano nella notte tra il 21 e il 22.

Nel gruppo ci sarebbe stato anche Fedez, che pure non sarebbe passato alle vie di fatto. Il rapper nega di essere stato presente […], ma alcune riprese di videocamere di sorveglianza sembrano confermare il contrario.

fedez e chiara ferragni con i figli

L’episodio sarebbe legato a una rissa avvenuta poco prima alla discoteca The Club proprio tra i due. Fedez si ritrova così indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, Ma Iovino rifiuta il trasporto in ospedale, non sporge denuncia e non collabora alle indagini. E un mese dopo, fonti legali confermano che tra i due c’è stato un accordo economico.

[…] Almeno questo caso è stato in qualche modo sistemato, ora Fedez — che peraltro è una persona assai intelligente e pure simpatica — può provare a risistemare il resto della vita, e a 35 anni ne ha ancora tanta davanti. E di fronte a queste vicissitudini un‘intossicazione da funghi è proprio poca roba.

FEDEZ RASSICURA I FAN DOPO IL RICOVERO A BRINDISI dj set di fedez in sardegna fedez fedez emis killa 1 fedez parla del suo ricovero in ospedale 1 ferragni fedez LUIS SAL FEDEZ MUSCHIO SELVAGGIO scazzo tra selvaggia lucarelli e carlo rienzi a far west su fedez 7 fedez taylor mega chi iovino fedez FEDEZ E LAZZA - LANCIO DI BOEM fedez 1 fedez fedez sarah toscano fedez 2 il testo scritto da fedez e una frecciatina a chiara ferragni fedez 3 manuela la star del porno chiamata da fedez fedez ospite di grenbaud su twitch 2 chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni fedez 2 fedez col nuovo cane 4 fedez col nuovo cane 5 fedez carlo rienzi 4 fedez in puglia con garance authie 3 garance authie in puglia con fedez 3 garance authie in puglia con fedez 1 scazzo tra selvaggia lucarelli e carlo rienzi a far west su fedez 6 scazzo tra selvaggia lucarelli e carlo rienzi a far west su fedez 4 scazzo tra selvaggia lucarelli e carlo rienzi a far west su fedez 5 fedez fedez e la nuova fiamma chi fedez ringrazia i medici dopo il ricovero in ospedale fedez storia poi rimossa con stilettata a chiara ferragni fedez arriva all aeroporto privato di olbia silvio, il cane di fedez, in viaggio verso la sardegna fedez la doom di fedez fedez chiara ferragni e misteriosa ragazza in discoteca fedez giulia valentina fedez e misteriosa ragazza in discoteca fedez e misteriosa ragazza in discoteca le vacanze di lusso di fedez 1 fedez e la madre tatiana berrinzaghi le vacanze di lusso di fedez 2 le vacanze di lusso di fedez 3 le vacanze di lusso di fedez 4 fedez johnny depp FEDEZ IN VOLO VERSO GALLIPOLI NOTA SUL NUOVO RICOVERO DI FEDEZ FEDEZ IN PUGLIA PRIMA DEL MALORE