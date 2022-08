30 ago 2022 15:52

CE LO CHIEDE L'OMS: SE NON VI SIETE VACCINATI CONTRO LA POLIO FATELO! – COME SE IL COVID E IL VAIOLO DELLE SCIMMIE NON BASTASSERO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SALUTE LANCIA L’ALLARME PER I RECENTI CASI DI POLIO RILEVATI IN ISRAELE, UK E STATI UNITI, “GENETICAMENTE LEGATI” - VIDEO