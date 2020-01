14 gen 2020 12:30

CE L’HO DURO COME UN TORO – IN MESSICO UN UOMO HA ASSUNTO UNO STIMOLANTE USATO PER L’ACCOPPIAMENTO DEI TORI IN VISTA DI UNA NOTTE DI SESSO CON UNA 30ENNE: PECCATO CHE DOPO AVERLO INGERITO HA AVUTO UN’EREZIONE DI TRE GIORNI CHE LO HA PORTATO DRITTO IN OSPEDALE DOVE I MEDICI LO HANNO DOVUTO OPERARE…