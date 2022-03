“MANCINI NON PUÒ ESSERE TRATTATO COME UN REIETTO” - VITTORIO FELTRI DIFENDE IL CT AZZURRO: “NON HA ALCUNA COLPA. HA MANDATO IN CAMPO ALL'INCIRCA GLI STESSI UOMINI CHE TRIONFARONO, CON LA COLLABORAZIONE DI SANCULO, IN INGHILTERRA. GENTE PASSATA DALLA GLORIA AL WATER CON UNA RAPIDITÀ SENSAZIONALE” – “QUANDO I PEDATORI ITALIANI SONO GIUDICATI MALE, TIRANO FUORI UNA GRINTA MOSTRUOSA, QUALORA INVECE GODANO DI BUONA FAMA SI ILLUDONO DI ESSERE INSUPERABILI. ECCO PERCHÉ GIOVEDÌ SERA HANNO RIMEDIATO UNA SOLENNE FIGURA DI MERDA. POI C'È UN DISCORSO TECNICO NON TRASCURABILE…”