14 gen 2022 16:41

CECILIA MAROGNA INDAGATA PER EVASIONE FISCALE PER NON AVER DICHIARATO I 575MILA EURO RICEVUTI DALLA SEGRETERIA DI STATO VATICANA - IL SUO AVVOCATO: "NON HA MAI PERCEPITO ALCUNA DAZIONE DI DENARO IN PROPRIO E TANTO MENO IN ITALIA. SI SARÀ SCORDATA DI REDIGERE IL MODELLO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? PUÒ ESSERE MA VORRÀ DIRE CHE AL LIMITE PAGHERÀ 250 EURO O GIÙ DI LÌ DI SANZIONE AMMINISTRATIVA..."