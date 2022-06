UNA CELLA NON VALE L’ALTRA - GHISLAINE MAXWELL VUOLE FUGGIRE DALLE PRIGIONI DEGLI STATI UNITI SPERANDO CHE LE VENGA RISERVATO UN TRATTAMENTO MIGLIORE IN GRAN BRETAGNA - A FINE GIUGNO DOVREBBE ARRIVARE LA SENTENZA E L’EX APE REGINA DI JEFFREY EPSTEIN POTREBBE ESSERE CONDANNATA A 55 ANNI DI CARCERE. MA IL FRATELLO, CHE PARLA DI TRATTAMENTO “ORRIBILE” RISERVATO ALL’EX SOCIALITE, È PRONTO A…

Da Ansa

Ghislaine Maxwell vuole essere trasferita in una prigione del Regno Unito. L'ex socialite britannica complice del finanziere Jeffrey Epstein, suicidatosi nell'agosto del 2019 nella cella a Manhattan dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, dovrà affrontare una pena fino a 55 anni di carcere quando a fine giugno sara' emessa la sentenza, dopo che e' stata riconosciuta colpevole per traffico sessuale e altri reati.

Amici e parenti di Maxwell, tuttavia, hanno confermato ai media che la donna intende presentare domanda formale per il trasferimento in una prigione britannica. La donna si trova attualmente al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, a New York, dove è stata recentemente trasferita insieme agli altri detenuti dopo più di due anni di isolamento, come riporta il New York Post.

Ian Maxwell, suo fratello maggiore, ha detto che ha avuto solo una visita di famiglia in due anni e che di recente è volato negli Stati Uniti ma non gli è stato permesso di visitarla perché la prigione era stata messa in lockdown dopo una rissa. Il fratello dell'ex socialite ha descritto ai media britannici la situazione come "irreale" e "orribile": "Sarà condannata e ovviamente contesteremo la condanna in appello.

C'è un programma per cui i cittadini stranieri possono scontare la pena nel Paese di cui sono cittadini, ci sono precedenti". Maxwell aveva chiesto un nuovo processo all'inizio dell'anno ma le e' stato negato e dovrebbe essere condannata il 28 giugno.

