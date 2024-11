CENARE DA SOLI AL RISTORANTE VI SEMBRA UNA COSA DA SFIGATI? SAPPIATE CHE IN GIRO PER IL MONDO STANNO AUMENTANDO LE PERSONE CHE NON RINUNCIANO AD ANDARE A CENA FUORI SOLO PERCHÉ NON HANNO TROVATO UN COMMENSALE – ORMAI MILLENNIAL E I RAGAZZI DELLA GEN Z SE NE FOTTONO DI ESSERE GUARDATI MALE - I NUMERI DEI SOLITARI HA FATTO UN BALZO IN AVANTI DOPO LA PANDEMIA E…

Dagotraduzione dell’articolo di Mabel Banfield-Nwachi per “The Guardian”

Un tempo, chi mangiava da solo poteva essere accolto con sguardi curiosi e pietosi da parte del personale e degli altri commensali.

Ma questo stigma ha iniziato a cambiare, secondo i nuovi dati. La scrittrice di viaggi Alice Bradley si ritrovava spesso sola all'ora dei pasti e ordinava il servizio in camera o si nascondeva in un angolo di un ristorante.

Ma dopo la pandemia di Covid, ha avuto "un cambio di prospettiva": si è impegnata a fare più cose da sola, dal partire al mangiare. Ogni due mesi, si veste bene ed esce a cena.

Lei è tra un numero crescente di persone che scelgono di cenare da sole.

Secondo OpenTable, la società di servizi di prenotazione online, la cena da soli è aumentata del 14% anno su anno nel Regno Unito e gli esperti affermano che la generazione Z e i millennial stanno guidando la tendenza.

A Manchester, le prenotazioni per tavoli per una persona sono aumentate del 23% rispetto all'anno scorso e sono aumentate del 10% a Londra.

«La pandemia è stata una specie di campanello d'allarme che mi ha fatto capire che avevo solo bisogno di

uscire e godermi la libertà e il piacere delle piccole cose - afferma Bradley, che descrive la cena da solo come una "serata per curare se stesso" - La vita è troppo breve per non andare a cene eleganti, anche se nessuno può accompagnarti».

Charlie Casey, account director di Egg Soldiers, una società di consulenza alberghiera, afferma che l'aumento delle cene da soli è dovuto in parte al cambiamento di percezione: «Sono finiti i giorni dello stigma associato a un commensale solitario. I Millennial e la generazione Z hanno aperto la strada all'emancipazione e alla sicurezza che derivano dal cenare da soli. Un po' di tempo per staccare la spina, riflettere e prendersi un meritato momento per sé è una pratica molto ricercata, e quale modo migliore per farlo?».

Trisha, 62 anni, cena fuori da sola da più di quattro decenni. Va a cena fuori almeno una volta al mese in uno dei suoi ristoranti preferiti a Manchester, dove vive. A volte, dopo una giornata impegnativa, desidera la comodità. A volte ha voglia di qualcosa che non cucinerebbe a casa: «Sono una cuoca discreta, ma ci sono alcune cose, quando sei da sola, che non cucini perché ci sono troppi ingredienti. Di solito mangio prima la sera, intorno alle 18 e non l'ho mai pensato come una cosa strana da fare».

James Rusk, il proprietario del ristorante Butchershop a Glasgow e dello Spanish Butcher a Glasgow ed Edimburgo, dice che cenare da soli è una cosa comune a New York e in alcune parti d'Europa da decenni e il Regno Unito sta recuperando terreno. «Negli ultimi 15 anni dall'apertura delle steakhouse, l'aumento è stato esponenziale – dice - Dopo il Covid, è decisamente aumentata la pratica». […]

