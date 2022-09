11 set 2022 12:10

LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA È STATA COMPLETAMENTE SPENTA PER MOTIVI DI SICUREZZA - L'AZIENDA UCRAINA ENERGOATOM HA RIFERITO CHE NELLA NOTTE È STATO SPENTO IL SESTO REATTORE, L'UNICO ANCORA IN FUNZIONE, E CHE "SONO IN CORSO LE PROCEDURE PER IL SUO RAFFREDDAMENTO". QUESTA DECISIONE È STATA PRESA A CAUSA DEI BOMBARDAMENTI CHE PROSEGUONO INTORNO ALL'IMPIANTO…