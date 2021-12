13 dic 2021 17:50

UNO CERCA DI AIUTARE E VIENE RIPAGATO COSÌ! - NELLE MARCHE, UN UOMO CHE SI È FINTO CIECO PER OLTRE VENTI ANNI È STATO BECCATO DOPO AVER FORNITO DELLE INDICAZIONI A DEI FINANZIERI IN BORGHESE – IL FINTO DISABILE, CHE NEGLI ANNI HA INDEBITAMENTE PERCEPITO CIRCA 145MILA EURO, È STATO DENUNCIATO A PIEDE LIBERO PER TRUFFA AGGRAVATA…