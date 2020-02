CERCA L’INFETTO - DA OGGI VERRANNO ESEGUITI I TAMPONI PER IL CORONAVIRUS SOLO AI SOGGETTI SINTOMATICI - IL COMMISSARIO UE ALLA SALUTE, STELLA KYRIAKIDES: “È UNA SITUAZIONE CHE CI PREOCCUPA MA NON DOBBIAMO CEDERE AL PANICO” - IL GOVERNO TEDESCO: “I CONTAGI IN ITALIA SONO UNA SFIDA PER L'EUROPA” - GENTILONI CI DEPRIME: “L'ECONOMIA ITALIANA, CHE HA AVUTO UN BRUTTO QUARTO TRIMESTRE DEL 2019, AVRÀ I SUOI ANDAMENTI MOLTO CONDIZIONATI DALL'EVOLUZIONE DELLA VICENDA DEL CORONAVIRUS”

(ANSA) - Da oggi verranno eseguiti i tamponi per il coronavirus "solo sui soggetti sintomatici". Lo ha detto il direttore del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla protezione civile. I tamponi effettuati finora hanno dato nel 95% dei casi esito negativo, ha spiegato, confermando che il rischio contagio "è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici". Da qui la "scelta di eseguire i tamponi solo sui soggetti sintomatici, visto che siamo in un periodo di pandemia".

(ANSA) - "È una situazione che ci preoccupa ma non dobbiamo cedere al panico. Inoltre bisogna vigilare che non ci siano disinformazioni o informazioni xenofobe che mettono in pericolo il lavoro fatto dalle istituzioni. Noi siamo qui a garantire che venga dato il massimo sostegno all'Italia e ad ogni Paese membro". Lo ha affermato Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il ministro della Salute Speranza sull'emergenza coronavirus.

(ANSA) - L'esplosione del virus in Italia ha prodotto "una nuova situazione in Europa. Il coronavirus si è avvicinato. E questo significa per tutti i Paesi e anche per la Germania una nuova sfida". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sull'emergenza del coronavirus, in conferenza stampa. "Ci prepariamo alla possibilità di un aumento dei casi e rafforziamo i nostri sforzi", ha aggiunto.

(ANSA) - "L'economia italiana, che ha avuto un brutto quarto trimestre del 2019, avrà i suoi andamenti molto condizionati dall'evoluzione della vicenda del Coronavirus": lo ha detto il commissario Paolo Gentiloni. L'impatto sull'economia è "un motivo in più per associare alla priorità assoluta della protezione della salute dei nostri concittadini anche l'impegno a limitare la diffusione di panico, che porta al blocco delle attività economiche anche quando non ritenuto necessario dalle autorità sanitarie", ha aggiunto.