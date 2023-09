30 set 2023 09:24

CERCANO UN ORECCHINO PERDUTO, TROVANO UN TESORO DI MILLE ANNI FA – IN FINLANDIA UNA FAMIGLIA STAVA PROVANDO A RECUPERARE UN GIOIELLO CADUTO IN GIARDINO, CON UN METAL DETECTOR, E SI È IMBATTUTA IN ALCUNI MANUFATTI DEL IX SECOLO – HANNO TROVATO LA FIBBIA DI UNA CINTURA E UN ALTRO OGGETTO CHE SEMBREREBBE FAR PARTE DI UN CORREDO FUNEBRE DI EPOCA VICHINGA...