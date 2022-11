IL CERCHIO SI STRINGE - DA UNA CHAT SU UNA PIATTAFORMA ONLINE, UTILIZZATA DALLA TRANS COLOMBIANA MARTA CASTANO TORRES UCCISA IERI NEL QUARTIERE PRATI A ROMA, POTREBBE ARRIVARE L'IDENTITÀ DELLA PERSONA CHE L'HA UCCISA - SOTTO ANALISI IL SUO TELEFONINO E QUELLO DELLE DUE DONNE CINESI (CHE NON SONO STATE ANCORA IDENTIFICATE) - SI LAVORA SU EVENTUALI TRACCE DI DNA PRESENTI SUI CADAVERI...

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 4

OMICIDI ROMA: CACCIA IDENTITÀ DEL KILLER IN CHAT INCONTRI

(ANSA) - Da una chat presente in una piattaforma online utilizzata da Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, per gli appuntamenti con i clienti potrebbe arrivare l'identità del killer che l'ha uccisa ieri in via Durazzo a Roma.

E' la speranza degli inquirenti che hanno avviato l'analisi anche sui cellulari delle tre vittime per verificare i contatti avuti prima dei delitti avvenuti a brevissima distanza l'uno dall'altro. Il modus operandi del tutto simile potrebbe far supporre ad una azione premeditata.

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 5

Al vaglio degli inquirenti anche eventuali tracce del Dna presenti sui corpi delle donne e nel teatro degli omicidi. Al momento le due vittime asiatiche, con ogni probabilità cittadine cinesi, non sono state identificate e si sta verificando anche la proprietà dell'appartamento di via Riboty.

I pm di Roma hanno affidato alla polizia una serie di verifiche e attività istruttoria con l'ascolto di numerosi testimoni che però non avrebbero fornito un "identikit" dell'aggressore. Nessuna traccia anche dell'arma utilizzata e in questo ambito si stanno passando al setaccio anche i cassonetti dell'immondizia presenti nella zona di piazzale Clodio così come le telecamere di sicurezza.

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 7

OMICIDI ROMA: DA AUTOPSIE RISPOSTE SU ARMA UTILIZZATA

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Verrà affidata nelle prossime l'autopsia sui corpi delle tre donne uccise ieri a Roma a coltellate nel quartiere Prati. I pm della Capitale hanno formalmente aperto due fascicoli per omicidio volontario aggravato. L'esame autoptico punta anche a chiarire se le ferite mortali sul corpo delle tre vittime siano state inferte con lo stesso tipo arma.

OMICIDI ROMA: PRIMO DELITTO È AVVENUTO IN VIA DURAZZO

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 6

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Secondo quanto accertato dagli inquirenti il primo omicidio avvenuto ieri a Roma è quello di Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, avvenuto in un seminterrato di via Durazzo. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta nel corso di un rapporto sessuale.

A distanza di poco tempo è avvenuto, poi, il duplice delitto di via Riboty. Chi indaga avrebbe ricostruito quanto avvenuto al primo piano dello stabile che confina con piazzale Clodio.

L'uomo si è appartato con una ragazza per avere un rapporto durante il quale l'avrebbe aggredita. Sentendo il trambusto la seconda donna presente sarebbe intervenuta per bloccarlo ma il killer l'ha accoltellata a morte. In quel frangente l'altra ragazza, completamente nuda, ha tentato la fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e colpita.

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 3 rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 1 rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 2