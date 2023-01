RICCARDO BARBIERI HA LA MEMORIA CORTA – IL NUOVO DG DEL TESORO IN PASSATO HA LAVORATO PER ALCUNE DELLE MAGGIORI BANCHE DI INVESTIMENTO: DA JP MORGAN A MORGAN STANLEY E BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH. MA CHISSÀ PERCHÉ, NEL SUO CURRICULUM, PUBBLICATO SUL SITO DEL MEF, NON È INDICATA LA SUA ESPERIENZA IN ALGEBRIS: BARBIERI HA LAVORATO AL FONDO DEL FINANZIERE ITALIANO (EX?) RENZIANO PER POCHI MESI, NEL 2010. PERCHÉ HA VOLUTO OMETTERE L'IMPORTANTE INCARICO?