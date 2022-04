CERTI AMORI FANNO DEI GIRI IMMENSI E POI...RITROMBANO – COME DANDOLO ANTICIPATO SU “OGGI” È TORNATO L’AMORE TRA MARRACASH ED ELODIE CHE SI ERANO DETTI ADDIO LO SCORSO OTTOBRE - “CHI” HA SCODELLATO LE FOTO DEL RAPPER SOTTO CASA DELLA CANTANTE MENTRE LE RIPORTA IL CELLULARE: LUI PROVA A MIMETIZZARSI CON UN CAPPUCCIO IN TESTA, MA SI LASCIA ANDARE E MANDA UN BACIO A ELODIE CHE SBUCA DAL PORTONE SORRIDENTE IN COMPAGNIA DELLE AMICHE…

Ci sono coppie che ti chiedi perché stiano insieme e altre che ti chiedi perché si siano lasciate. È questo il vaso di Elodie e Marracash. Lei è la Rihanna italiana; lui è uno dei rapper più apprezzati e con Fabri Fibra condivide il titolo di “sex symbol delle barre” (le strofe in gergo rap). L’amore conta e a volte ritorna: è stato così per Belen Rodriguez e Stefani De Martino, lo è per Elodie e Marracash.

Si erano innamorati nel 2019 sul set del video “Margarita”, si sono lasciati lo scorso ottobre sul set del video “Crazy Love” , singolo dell’album di Marracash Noi, loro, gli altri, dove si uccidevano metaforicamente per celebrare la fine del loro amore. Avevano spiegato il clamoroso addio dicendo di non avere un progetto di vita comune per il futuro. Lei era stata fotografata con Daviude Rossi, ex modello e ore manager del brand Armani, ma non ha mia interrotto il filo che la lega al rapper.

Oggi siamo in grado di mostrarvi le foto che confermano l’intimità della coppia: Marracach va sotto casa di Elodie a riportarle il telefonino (che probabilmente aveva dimenticato da lui) e lei esce con due amiche sorridendo, perché non ha mai avuto nulla da nascondere. Il rapper tornerà in tour a partire dal 18 maggio, mentre elodie debutta come attrice nel film Ti mangio il cuore. Ma qui non c’è nessun riferimento a Marracash.

