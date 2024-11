A UN CERTO PUNTO, BISOGNA RASSEGNARSI AD "ABBASSARE LA SERRANDA" – LA RASSEGNAZIONE DELLA 95ENNE NATALIA ASPESI: “NON CREDO CHE CHIUNQUE SI SPOSI PENSI DI POTER FARE L'AMORE CONTENTISSIMO SINO ALLA FINE DEI SUOI GIORNI. NÉ CREDO CHE UNA PERSONA ONESTA IMMAGINI CHE, DOPO CINQUANT'ANNI DI MATRIMONIO, LA SERA SIA ANCORA FREMENTE ALL'IDEA DELL'AMORE” – “IL MATRIMONIO È MOLTO DI PIÙ, È COSTRUIRE INSIEME UNA CELLULA CHE PORTI AVANTI IL MONDO E POSSIBILMENTE I FIGLI” – “CREDO CHE LE COPPIE CHE SI SPOSANO DOPO AVER VISSUTO INSIEME PER ANNI NON AFFRONTANO NULLA DI IGNOTO: MAGARI HANNO ANCHE GIÀ RAGGIUNTO UNA PLACIDA ESISTENZA E L'AMORE LO FANNO ‘TANTO PER GRADIRE’…”

Da “Questioni (non solo) di cuore” - “il Venerdì di Repubblica”

natalia aspesi

Gentile Natalia, l'amore longevo non è un percorso sicuramente facile. Si tratta di una circostanza che accomuna diverse coppie datate che, molto spesso, a parti invertite, vanno purtroppo in crisi.

Insomma, con il passare degli anni vivere una sessualità ricca di sentimento, per un periodo prolungato, è qualcosa di complicato. Infatti, non è semplice trovare il giusto equilibrio e si rischia di saltare.

Le colpe sono sempre giusto a metà. Uomini egoisti e poco attenti al complicato universo femminile. Il loro unico pensiero è decisamente solo avere rapporti sessuali. Le donne, prese dalle mille incombenze familiari e dai sintomi e/o arrivo della menopausa, decidono di abbassare la serranda, anche perché si sono stancate di essere considerate solo come strumento di piacere.

Sesso tra anziani 3

La crisi di coppia così esplode. Il malcontento prende il sopravvento. La coppia scricchiola, perché viene a mancare il magico collante dell'intimità affettiva e la benzina della sessualità. Tacere e far finta che la problematica non esiste forse è sbagliato. Il disagio cresce così a dismisura. Cosa si fa? Lei cosa ne pensa? Come riportare la sessualità nella stanza dei giochi con la consapevolezza che l'età avanza?

Nicola Campoli

Natalia Aspesi

Risposta di Natalia Aspesi:

E quando la stanza dei giochi è diventata gelida, che fare? Io non credo che chiunque si sposi pensi di poter fare l'amore contentissimo sino alla fine dei suoi giorni. Né credo che una persona onesta immagini che, dopo, mettiamo, cinquant'anni di matrimonio, la sera sia ancora fremente all'idea dell'amore.

Il matrimonio è molto di più, è costruire insieme una cellula che porti avanti il mondo e possibilmente i figli perché la vita continui. Non so dirle sino a quando, giusto per farle pensare che nei millenni anche la terra, immagino, potrebbe venire a noia.

Sesso tra anziani 2

Io credo per esempio che le coppie che si sposano dopo aver vissuto insieme per anni sappiano cosa fanno, non affrontano nulla di ignoto: magari hanno anche già raggiunto una placida esistenza e l'amore lo fanno "tanto per gradire".

natalia aspesi 2 Sesso anziani 2 vecchi che fanno sesso ANZIANO CON SIGNORINA NATALIA ASPESI