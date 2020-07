9 lug 2020 20:02

CERVELLO IN FUMO – IN TURCHIA UNO SVALVOLATO SI FA RIPRENDERE MENTRE FA FUMARE LA NIPOTINA DI 3 ANNI: NELLE IMMAGINI SI VEDE LO ZIO CHE LE METTE UNA SIGARETTA IN BOCCA E LA ACCENDE – LUI RIDE DIVERTITO, MA I SERVIZI SOCIALI GLI FANNO IL MAZZO: INDIVIDUATO GRAZIE AL VIDEO POSTATO SU INSTAGRAM, È STATO ARRESTATO… - VIDEO