CESSO D’ESISTERE - IL WC PLACCATO D'ORO DI CATTELAN POTREBBE ESSERE STATO FUSO - I LADRI CHE L’HANNO RUBATO POTREBBERO RICAVARE IN METALLO PREZIOSO UN DECIMO DEL SUO VALORE STIMATO COME OPERA D'ARTE (CHE SI AGGIRAVA SUI 5 MILIONI DI EURO) - IL FONDO A CUI ERA ASSICURATA L'OPERA HA PROMESSO 100 MILA EURO A CHI FORNIRÀ NOTIZIE CERTE PER ARRIVARE AL RITROVAMENTO...

Emanuela Minucci per “la Stampa”

silence! the opening maurizio cattelan 01 ph alex amoros

E se il provocatorio e costosissimo America, la toilette placcata d' oro a 18 carati realizzata da Cattelan fosse stata fusa per ricavarne il prezioso metallo? Può sembrare una follia, ma al momento è questa l' ipotesi più accreditata dagli investigatori di Scotland Yard: il wc installato nel 2016 al Guggenheim e rubato - nella notte fra il 13 e il 14 settembre - sarebbe stato liquefatto per ricavare a dir molto un decimo del suo valore stimato come opera d' arte che si aggirava sui 5 milioni di euro.

A diffondere ieri la notizia è stata la Bbc che ha rivelato di un fermo avvenuto il 16 ottobre scorso di tre persone coinvolte presumibilmente nel furto: due uomini e una donna che sono stati liberati ma che restano sotto inchiesta. I tre sospettati vivono tutti a Oxford, la città più vicina a Blenheim Palace, la residenza nobiliare dove è ancora in corso Victory is Not an Option, la grande mostra dedicata a Maurizio Cattelan, visitabile fino al 27 ottobre.

installation view, america, 2016, victory is not an option, maurizio cattelan at blenheim palace, 2019, photo by tom lindboe, courtesy of blenheim art foundation

È in una di quelle eleganti sale che è avvenuto il furto di America che peraltro al momento era perfettamente funzionante e ha - sempre secondo la polizia - messo alla prova i ladri anche dal punto di vista delle loro nozioni di idraulica. Se i sospetti di Scotland Yard sono fondati, ovvero l'opera è stata fusa perché invendibile, il fondo a cui era assicurata l' opera vuole vederci comunque più chiaro. E ha promesso 100 mila euro a chi fornirà notizie certe sul wc dorato di Maurizio Cattelan, trafugato a settembre.

Per notizie certe si intende capaci di far ritrovare l'opera. E così il furto d'arte più sfacciato degli ultimi decenni (perché già sfacciata era l' opera) potrebbe diventare una sorta di affare per cacciatori di taglie. Di certo non è stata solo una provocazione. Né un' azione «ispirata a Robin Hood», come si augurava Cattelan sul New York Times, subito dopo il furto.

CATTELAN CESSO D'ORO