Estratto dell’articolo di Federico Fubini per il “Corriere della Sera”

Duecentomila uomini con gli stivali sul terreno, sotto la responsabilità dei principali Paesi europei. Sono queste le dimensioni della forza di mantenimento della pace da schierare lungo la linea di contatto fra Russia e Ucraina, secondo il team di politica estera di Donald Trump. Naturalmente, se e quando Mosca e Kiev accetteranno un cessate-il-fuoco e a condizione che i governi europei siano disposti e in grado di sostenere un contingente simile.

La scorsa settimana una delegazione ucraina ha incontrato a Washington la squadra del nuovo presidente, che si prepara a giurare tra 39 giorni. A guidare la missione erano Andriy Yermak, capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, e la vicepremier Yulia Svyrydenko. Per loro è stata l’occasione di sondare la squadra di Trump e soprattutto quella del suo inviato per l’Ucraina Keith Kellogg.

I colloqui hanno lasciato agli emissari di Kiev un’impressione piuttosto netta: Trump ha fretta di regolare la questione per concentrarsi sull’Indo-Pacifico e sul contenimento della Cina. Gli americani, quanto a questo, puntano a un cessate-il-fuoco anche imperfetto purché rapido. «Quick and dirty», sono state le parole ripetute più volte: una tregua «sporca e veloce». Da parte della Casa Bianca si cercherà di far tacere le armi, lasciando per un momento successivo gran parte delle questioni politiche.

È già chiaro fra l’altro che agli ucraini non saranno offerte garanzie di sicurezza né da parte della Nato, né degli Stati Uniti. Questa era una delle richieste di Zelensky. Il leader ucraino è convinto che congelare la guerra senza blindare la protezione militare del suo Paese darebbe solo tempo alla Russia per riorganizzarsi e aggredire di nuovo in seguito. […]

Senza un impegno americano e con qualunque ipotesi di ingresso nella Nato nel cassetto, ora toccherebbe agli europei. È dai governi dell’Unione che potrebbero venire le uniche garanzie di sicurezza disponibili. E vista la loro debolezza tecnologica e di mezzi, agli europei non resterebbe che schierare in Ucraina un contingente di pace sotto le bandiere nazionali di ciascun Paese; il Cremlino non accetterebbe una forza sotto l’ombrello Nato lungo quelli che considera i propri confini.

Da settimane Parigi e Londra si stanno consultando su questo scenario e Emmanuel Macron, il presidente francese, ne ha parlato nella sua visita in Polonia. Una parte importante degli armamenti e dei sistemi di sicurezza informatica sarebbe fornita — o meglio venduta — dagli Stati Uniti.

Resta la questione del contingente. La squadra di Trump ha sostenuto la settimana scorsa che servono duecentomila uomini, perché la linea di contatto con l’esercito russo è di poco meno di duemila chilometri da Chernhiv a Nord a Kherson a Sud. Non è un calcolo sorprendente: nel 1999 la forza internazionale di peacekeeping in Kosovo contava 40 mila militari (3.100 russi), dopo una guerra molto più breve e meno sanguinosa in un territorio decisamente più piccolo con appena 1,5 milioni di abitanti. Oggi però duecentomila uomini equivalgono a circa la metà delle forze schierabili da tutti gli eserciti europei e a un livello di spesa molto elevato. Non a caso gli ambienti attorno a Macron parlano di quattro o cinque brigate europee, ventimila uomini: un numero insufficiente. […]

