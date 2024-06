CHANEL CAMRYN E’ NEL PORNO DAL 2022 E HA GIA’ VINTO L’OSCAR COME “BEST PORNO NOVITÀ” – BARBARA COSTA: “RESISTE A TUTTE LE SEDUZIONI DELLA CHIRURGIA ESTETICA: OGNI PARTE DEL SUO CORPO È COME MAMMA L’HA FATTA, ANCHE IL VISO È INCONTAMINATO, E LE SUE NATICHE SONO RESE COSÌ APPETITOSE DALLO SQUAT, PRIME ERANO PIATTE - HA UNA ROSA, TATUATA SUL PETTO, CON LA SCRITTA ‘SOPRAVVISSUTA’ PERCHÉ LEI È SOPRAVVISSUTA ALL’INFERNO DELLA SUA FAMIGLIA. CHANEL È FIGLIA DI UN PADRE CHE, QUANDO LEI AVEVA SOLI SEI MESI, FINISCE IN CARCERE PER OMICIDIO, E DI UN PATRIGNO SPACCIATORE TOSSICODIPENDENTE…”

chanel camryn 10

Barbara Costa per Dagospia

“Lui mi ha fatto vergognare, e io non ho squirtato più”. Il "blocco" dello squirto può accadere in femmine portatrici di sane ghiandole colme di squirto che non lo espellono poiché bloccate dal cervello, ferito da qualche troglodita che, a letto con la fanciulla squirtante, alla vista della sua "sorgente", per ignoranza o va a sapere che, se ne ritrae schifato, facendola sentire sporca, prendendola a brutte parole, e provocandole uno stop squirto-mentale reversibilissimo.

chanel camryn ph tushy

Chissà che fine ha fatto l’ignorantone a letto con Chanel Camryn, Oscar Best Porno Novità 2024, Chanel che a 17 anni ha deciso di farsi ledere l’imene dal suo fidanzato, col quale stava casta, tranne il petting, da più di un anno. Lo stesso fidanzato che poi l’ha presa in giro appena l’ha vista squirtare. Ed ex fidanzato che oggi altro non può fare se non ammirarla porno attrice: “Quel che faccio sui set, lo so, è inusuale”, dice Chanel, perché lei ha una particolarità che la fa eccellere. Lei è pluri-orgasmica, sì, e quando orgasma non si "tiene", è scossa da tremori che la telecamera cattura, scosse di piacere che chi con lei si trastulla in video conosce molto bene.

chanel camryn 22

Chanel Camryn è nel porno dal 2022, e sembra resistere a tutte le seduzioni di "rifacitura" estetica: ogni parte del suo corpo è come mamma l’ha fatta, anche il viso è incontaminato, e le sue natiche sono rese così appetitose dallo squat. Prime erano piatte. Chanel si è diplomata infermiera con un anno di anticipo, e ha iniziato a lavorare sotto Covid, esaurendosene poco dopo. Lei ora porna per lo più stabile a L. A., ma Chanel viene dall’Alaska, da una città di mare di meno di 2000 abitanti che si chiama Seward, dove mollato l’ospedale ha radicalmente cambiato vita, trovando un posto in un sexy-bar, servendo i clienti seminuda, in bikini.

chanel camryn anal bliss vol 6

Chanel – non è il suo vero nome, ma ci assomiglia – servendo da bere mezza nuda si è sentita "femmina", per la prima volta. Ha smesso il suo stile nerd, e ha detto addio a una vedovanza sessuale di quasi 4 anni. Quando è finita col tipo che la canzonava per lo squirting, Chanel ha chiuso sesso e gambe a ogni altro, facendosi bastare l’onanismo coi video porno, e con fantasie sulle colleghe al bikini bar, attratta irresistibilmente dalle loro forme, e non spingendosi oltre.

chanel camryn 8

E questo perché Chanel, “io prima del porno era una puritana, ma di quelle esagerate!”. E come ha fatto a… "sciogliersi"? Semplice: lei guadagnava bene, al bikini-bar, ma ha risolto di aumentare le entrate come fa una affatto trascurabile quantità di persone, nel mondo, che mostra le grazie a pagamento sui sex social. In breve, Chanel è stata contattata da un esuberante "procuratore" porno – lo fanno, via social, attente a chi lo fa – che l’ha fatta entrare nel settore, luogo che dopo un mese Chanel stava per piantare.

chanel camryn 20

Se non fosse che il venerabile Mark Spiegler, potente agente porno, le ha fatto mutare idea, accogliendola nel suo bouquet. Era il 13 maggio 2022, “un venerdì, 13!”. Con Spiegler, Chanel ha imparato che, per resistere, in un campo così competitivo, non serve “ammazzarsi di scene, 7 giorni su 7, e fare riempitivi, e a tariffa inferiore”. Vanno pornate scene di qualità, accettati set, di qualità, i set che, in USA, solo agenti pesi massimo ti possono aprire. Tutto il resto, è spreco.

chanel camryn 18

Sapete perché Chanel ha una rosa, tatuata sul petto, con la scritta "sopravvissuta"? Perché lei è sopravvissuta all’inferno della sua famiglia. Chanel è figlia di un padre che, quando lei aveva soli sei mesi, finisce in carcere per omicidio, e di un patrigno spacciatore tossicodipendente: “Io non sono originaria dell’Alaska, è lì è dove mia madre con me e i miei due fratelli è fuggita. Noi siamo della Florida, di Jacksonville: per la precisione, del suo ghetto”.

chanel camryn 19

Non è la sfiga di una infanzia turbolenta a destinarti al porno, come ce la menavano in passato, ma la voglia e la spina dorsale che hai a “non calarti in una attrice che porna con la mente all’assegno”. E ce ne sono, di questo tipo, eccome!!! Dice Chanel: “Conta l’opinione che tu hai di te, non quella che gli altri hanno di te”. Già, peccato che al mondo non ci stai solo tu. È Chanel che mantiene la madre. Madre non contraria ad avere una figlia nel porno. E Chanel per il momento, non vuole rifidanzarsi. Esce con uomini e donne. E il suo blocco squirtante? Guardate i suoi video: la vedete… asciutta?

