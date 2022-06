DAI CHARLENE, ALMENO FAI FINTA DI NON ESSERE SCHIFATA – DOVEVA ESSERE IL BACIO CHE MOSTRAVA AL MONDO L’UNIONE RITROVATA E INVECE LE EFFUSIONI SCAMBIATE TRA CHARLENE E ALBERTO DI MONACO SI SONO TRASFORMATE IN UN TREMENDO AUTOGOL: IN UNO SCATTO LE LABBRA SI TOCCANO A MALAPENA E LEI HA UN’ESPRESSIONE DI DISGUSTO. IN UN'ALTRA FOTO I DUE SI ABBRACCIANO COME SE FOSSERO VECCHI AMICI...

Gian Luca Bauzano per www.corriere.it

charlene e alberto di monaco 3

Trasferta di Stato all’estero in Norvegia diventata subito occasione per far vedere al mondo che i regnanti del Principato di Monaco Alberto e Charlène sono una coppia felice e riappacificata. Messaggio lanciato attraverso un bacio sulle labbra, immortalato dai fotografi.

Ma la sequenza di immagini, rivela un bacio più d’occasione che d’amore. Quasi fraterno. Le labbra si toccano sfuggenti, le espressioni tradiscono imbarazzo e tensione. Volti contratti e immediato segue un abbraccio fraterno. Piuttosto di quello che dovrebbe essere quello tra i partner di una coppia affiatata, tra un marito e una moglie sereni.

charlene e alberto di monaco 2

L’occasione è stata il viaggio in Norvegia per l’inaugurazione della mostra dedicata al uno dei predecessori sul trono del Principato dell’attuale regnante, ovvero Alberto I noto esploratore: questi proprio nella Norvegia trovò il terreno fertile per le sue ricerche. Questo è il primo viaggio ufficiale importante che vede Alberto, Charlène e i gemelli Jacques e Gabriella assieme. La visita dei principi monegaschi è stata annunciata dalla corte di Olso ancor prima che la principessa Charlène facesse sapere di essersi negativizzata dal Covid. Subito dopo la guarigione le apparizioni nel Principato alla processione del Corpus Domini e all’apertura del Festival della tv di Montecarlo. Ora si attende la sua presenza al Ballo della Rosa e della Croce Rossa.

charlene e alberto di monaco 1

Riguardo al look scelto, anche Charlène di Monaco segue la tendenza “lanciata” dalla duchessa di Cambridge di indossare tailleur pantalone per visite ufficiali durante il giorno. Kate di Cambridge recentemente ha scelto un total look bianco di Alexander McQueen, Charlène per la visita in Norvegia un total look nero.

Perfetto come look da giorno per presenziare all’inaugurazione della mostra al Fram Museum di Oslo e dal titolo: «Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard», evento che si inquadra all’interno delle manifestazioni per il centenario dalla scomparsa di Alberto I di Monaco. L’invito a Palazzo Grimaldi era giunto da re Harald V di Norvegia e dalla consorte la regina Sonja. L’inaugurazione ha visto oltre ai principi monegaschi con i figli anche l’erede al trono norvegese il principe Haakon.

