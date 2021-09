CHARLENE MEJO DI BERLUSCONI! – PUR DI NON TORNARE A MONTECARLO, LA PRINCIPESSA CHARLENE SI È FATTA RICOVERARE! – ALBERTO DI MONACO ANNUNCIA CHE LA MOGLIE È PRONTA A TORNARE NEL PRINCIPATO E, POCHE ORE DOPO, ARRIVA LA NOTIZIA CHE LEI È STATA RICOVERATA IN SUDAFRICA DOPO UN COLLASSO – NELL'INTERVISTA CONFEZIONATA AD HOC IL POVERO PRINCIPE RACCONTAVA COME LA MOGLIE FOSSE “ANSIOSA” DI TORNARE A CASA: “HA DETTO SCHERZANDO CHE È ANCHE PRONTA A IMBARCARSI CLANDESTINAMENTE SU UNA NAVE PUR DI TORNARE IN EUROPA…” (E INFATTI...)

1. BILD, “ANSIA PER CHARLÈNE DI MONACO, È IN OSPEDALE”

charlene di monaco

Da “ANSA”

La principessa Charlène di Monaco, stando alla Bild, è stata trasportata mercoledì notte in una clinica in Sudafrica, a bordo di un'ambulanza, in seguito a un collasso. Secondo un comunicato, la principessa è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. A darne notizia al tabloid è un comunicato della cognata Chantell Wittstock. Charlène vive da mesi in Sudafrica, separata dal marito Alberto e dalle sue due gemelle.

2. CHARLÈNE DI MONACO È «PRONTA PER TORNARE A CASA». PAROLA DEL PRINCIPE ALBERTO

Roberta Mercuri per “www.vanityfair.it”

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

Charlène di Monaco è «pronta per tornare a casa». Lo ha detto a People il principe Alberto nella sua prima intervista dopo il viaggio in Sudafrica coi figli gemelli Jacques e Gabriella. Specificando che la moglie è «ansiosa» di ricongiungersi finalmente a Monaco con la sua famiglia ma che la data esatta del rientro ancora non c’è: «Dipende da quello che dicono i medici. Ma forse sarà prima del previsto». Dunque prima della fine ottobre, data ipotizzata da Charlène, in un’intervista, qualche settimana fa.

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

«Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po’ quel lasso di tempo». Lei non vede l’ora: «Ha detto scherzando che è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa».

La principessa ormai da sette mesi è bloccata in Sudafrica da una grave infezione che l’ha costretta a diversi interventi chirurgici. Ma Alberto, nella sua visita della scorsa settimana coi figli, l’ha trovata di «buon umore»: «È stata felicissima di vederci e di trascorrere un po’ di tempo con i bambini».

charlene e alberto di monaco

Le parole del principe Alberto, oltre a rassicurare sulle condizioni di salute della principessa, sembrano smentire per l’ennesima volta le voci secondo cui la coppia reale sarebbe a un passo dal divorzio. Anche per via della movimentata vita sentimentale di lui che, dopo avere già riconosciuto due figli nati fuori del matrimonio, ora potrebbe ritrovarsi con un terzo erede illegittimo, una ragazza di quindici anni figlia di una donna brasiliana che ha avviato la richiesta per il riconoscimento della paternità.

nicole coste e il figlio avuto da alberto di monaco

In questo scenario sono appena arrivate le dichiarazioni della ex hostess Nicole Coste, madre di uno dei figli illeggittimi di Alberto, il diciottenne Alexander. La donna, che non parlava con la stampa da sedici anni – quella volta lo fece per dire al mondo, dalle pagine di Paris Match, che il padre di Alexander era Alberto – ha fatto sapere tramite la stessa rivista che i rapporti di suo figlio col papà principe sono ottimi. Ma ha anche approfittato dell’intervista per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

nicole coste e il figlio

Parlando di Charlène, Nicole ha detto che i loro rapporti sono «cordiali»: «Nella nostra situazione, visti i rispettivi legami col principe, deve prevalere la diplomazia». Ma non ha potuto fare a meno di ricordare un episodio che l’ha «scioccata»: quando Alberto e l’ex nuotatrice erano fidanzati, lei «una volta ha cambiato la stanza di mio figlio, approfittando dell’assenza di suo padre, e lo ha piazzato nell’ala dei dipendenti. Come madre, non ho parole per descrivere un comportamento del genere».

