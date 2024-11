CHARLIE HEBDO RILANCIA! – IN VISTA DEI 10 ANNI DALL'ATTENTATO JIHADISTA CHE DECIMÒ LA SUA REDAZIONE, IL 7 GENNAIO 2015, IL SETTIMANALE SATIRICO FRANCESE LANCIA UN CONCORSO INTERNAZIONALE DI CARICATURE DAL TITOLO #RIREDEDIEU (#RIDEREDIDIO) – LA COMPETIZIONE APERTA AI “VIGNETTISTI E AI DISEGNATORI DI STAMPA PROFESSIONISTI DI OGNI ETÀ”, HA COME OBIETTIVO QUELLO DI DENUNCIARE “IL POTERE DI TUTTE LE RELIGIONI SULLA SOCIETÀ”…

(ANSA) - In vista dei 10 anni dall'attentato che decimò la sua redazione il 7 gennaio 2015, il settimanale satirico francese Charlie Hebdo lancia un concorso internazionale di caricature dal titolo esplicito e rappresentativo della filosofia della testata: #RireDeDieu (#RidereDiDio). La competizione aperta ai "vignettisti e ai disegnatori di stampa professionisti di ogni età", ha come obiettivo quello di denunciare "il potere di tutte le religioni" sulla società.

"Per quelli che sono stufi di vivere in una società diretta da Dio e dalla religione, per quelli che sono stufi che li si prenda in giro con il presunto bene e il male, per chi è stufo di tutti i capi religiosi che ci dettano la nostra vita", scrive il giornale sui social network oggi.

Il concorso, che durerà fino al 15 dicembre, si concluderà con la pubblicazione "dei migliori disegni su Charlie Hebdo". Il settimanale fu vittima dell'attacco jihadista del 7 gennaio 2015, quando 12 persone che stavano partecipando alla riunione di redazione furono uccise come atto di ritorsione per la pubblicazione delle caricature di Maometto.

La linea editoriale atea del giornale non è mai cambiata negli anni. Per il primo anniversario dell'attentato, la redazione pubblicò un numero speciale con la rappresentazione di un Dio con la barba, armato di kalashnikov e con gli abiti sporchi di sangue, con il titolo "un anno dopo, l'assassino è ancora in libertà".

