CHE AVETE DA GUARDARE?

In un primo momento potrebbe sembrare uno strano animale, simile a un orango, ma poi si vede chiaramente che si tratta di un uccello: un corvo, per l'esattezza. Questo video - che è diventato virale su Twitter - ha scatenato centinaia di commenti.

l mistero è stato però svelato dagli esperti: "Certamente si tratta di un corvide - spiegano dalla Lipu, la Lega italiana protezione uccelli - usa le zampe per appoggiarsi con le ali abbassate.

Potrebbe essere un animale in difficoltà, ma nessuna stranezza". Alcuni uccelli - sottolineano altri esperti su Twitter - si mettono in questa posizione per prendere il sole e scaldare le ali.

