CHE BEL BIGLIETTO DA VISITA PER IL G7! – È STATA SEQUESTRATA LA NAVE “MYKONOS MAGIC”, CHE DOVEVA OSPITARE TREMILA POLIZIOTTI, CARABINIERI E FINANZIERI IMPIEGATI PER IL SUMMIT INTERNAZIONALE. LA PROCURA DI BRINDISI HA RISCONTRATO “RILEVANTI CRITICITÀ IGIENICO-SANITARIE, TALI DA INTEGRARE IL REATO DI FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE” – I SINDACATI DELLE FORZE DELL'ORDINE AVEVANO DENUNCIATO CABINE SPORCHE, WATER INTASATI E MANCANZA DI ARIA CONDIZIONATA – IL VIMINALE FARA’ CAUSA A SEAJETS, L'AZIENDA GRECA CHE HA VINTO L'APPALTO DA 6,6 MILIONI DI EURO…

È finita con il sequestro. Praticamente un “auto sequestro”. La Squadra mobile di Brindisi ha messo i sigilli alla nave da crociera Mykonos Magic che il Viminale aveva noleggiato – alla modica cifra di 6 milioni di euro – per ospitare i quasi 3mila poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati nel garantire la sicurezza dei grandi del mondo riuniti a Borgo Egnazia, in agro di Fasano, per il vertice del G7.

Arriva dunque una svolta dopo giorni di polemica per le condizioni igienico-sanitarie della nave e la decisione di sgomberarla trasferendo quasi tutti gli agenti in strutture alberghiere e 500 di loro su un’altra nave – la Gnv Azzurra – affittata in emergenza e che, secondo i sindacati, sarebbe “ancora più inadeguata”.

Il sequestro probatorio è stato disposto dalla procura di Brindisi per le “rilevanti criticità igienico-sanitarie e gravi carenze alloggiative, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture”.

Il Servizio centrale operativo e i poliziotti della squadra mobile hanno avviato le indagini e spiegano che gli elementi “sinora raccolti e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi anche di natura tecnica ha reso necessaria l’adozione del decreto di sequestro”. A supporto di Sco e Squadra mobile ci sono anche Capitaneria di Porto e carabinieri dei Nas. […]

