CHE BELLA COMPAGNIA! SBARCO DI GNOCCHE IN SARDEGNA: BELLA HADID E HAILEY BALDWIN HANNO SFOGGIATO I LORO FISICI STATUARI A BORDO DI UNO YACHT A POCHI METRI DALLA COSTA DOPO ESSERE ATTERRATE SULL’ISOLA A BORDO DI UN AEREO PRIVATO – AL MOMENTO NESSUNA TRACCIA DI JUSTIN BIEBER: PARE CHE PER LE DUE NON SI TRATTI DI UNA VACANZA A TUTTI GLI EFFETTI VISTO CHE…

Hailey Baldwin in vacanza in Italia con l’amica Bella Hadid ma di Justin Bieber non c’è traccia. La moglie della star americana è approdata in Italia nelle scorse ore ed è stata paparazzata in Sardegna. Con lei l’amica di sempre, Bella Hadid, con la quale ha condiviso le passerelle mondiali.

Le due modelle si trovano in Sardegna.

Nell’isola sono sbarcate martedì 23 giugno e ci rimarranno per diversi giorni. I programmi precisi delle vacanze italiane di Hailey Baldwin e Bella Hadid non sono ancora noti ma le due top model potrebbe lasciare la Sardegna tra qualche giorno per improvvisarsi turiste alla scoperta delle bellezze italiane.

Hailey e Bella sono arrivate in Sardegna con un jet privato: non hanno utilizzato voli di linea ed è stato quindi impossibile intercettarle in aeroporto.

Sono però state fotografate a bordo di uno yacht, dove hanno sfoggiato un bikini in un fisico perfetto.

Hailey Baldwin ha scelto un bikini leopardato mentre Bella Hadid ha scelto un due pezzi decisamente più succinto e dai colori accesi. Justin Bieber non si è ancora visto ma non è escluso che possa raggiungere sua moglie e la sua amica nei prossimi giorni.

Per ora sembra però che le due modelle abbiano deciso di A trascorrere del tempo in solitaria e di rilassarsi tra le acque italiane senza uomini intorno. Mentre Hailey potrebbe essere raggiunta da Justin Bieber, Bella Hadid potrebbe invece ricevere la visita dei usa sorella Gigi, in dolce attesa. La modella aspetta un bambino dal cantante Zayn Malik, ex componente degli One Direction.

Dopo la campagna eyewear con Kendall Jenner, Versace chiama altre due super model. Bella Hadid e Hailey Baldwin. Secondo quanto risulta a MFF, la casa della Medusa starebbe scattando il nuovo adv in una location da sogno, ovvero la splendida Isola di Cavallo in Corsica, con la sorella di Gigi Hadid e la moglie di Justin Bieber come protagoniste.

Una scelta di top model che non sorprende, ma anzi conferma la passione di Donatella Versace per le sue muse. Infatti, da una parte la 23enne modella Hailey Baldwin, che ha sfilato per la maison di Capri holdings a New York, nel pre-fall 2019. Uno show importante e simbolico.

In primo luogo perché il primo della label nella Grande mela e poi perché si è svolto nel giorno dell'anniversario della nascita di Gianni Versace, nato il 2 dicembre 1946. D'altra parte Bella Hadid, modella che negli ultimi quattro anni ha fatto cadere ai suoi piedi l'intero fashion e beauty system e, oramai da tempo nelle grazie Versace come protagonista di tutti gli ultimi défilé.

A conferma delle indiscrezioni riportate a MFF sugli scatti dell'adv, ci sono le foto rubate che ritraggono le due top model mentre si godono alcuni momenti di spensieratezza in vacanza in Sardegna, proprio a due passi dalla Corsica. L'isola di Cavallo infatti, luogo prescelto da Versace per le nuove immagini di campagna, si trova molto vicino all'Italia, più precisamente nelle bocche di Bonifacio, fra la Sardegna e la Corsica, in acque francesi.

