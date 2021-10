CHE BORDELLO AL GRANDE FRATELLO VIP - MENTRE VENIVA TRASMESSA LA DIRETTA SU "MEDIASET EXTRA", LE IMMAGINI SONO STATE INTERROTTE DA UNA CONFERENZA DI PAPA FRANCESCO - NON E' LA PRIMA VOLTA: ERA GIA' SUCCESSO CHE LE VICENDE DELLE CASE VENISSERO INTERROTTE DA IMMAGINI DI JO SQUILLO IN CONFESSIONALE E DA UN INVOLONTARIO COLLEGAMENTO CON...

Da ilmattino.it

Gf Vip interrotto dal Papa

Un nuovo piccolo problemino per la regia del Grande Fratello Vip. Sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su cui è possibile seguire la diretta della casa per l’intera giornata, sono state infatti trasmesse per sbaglio, al posto delle quotidiane avventure dei concorrenti, le immagini di una conferenza di Papa Francesco.

Il Grande Fratello Vip è ormai iniziato e i concorrenti trascorrono le giornate reclusi nella casa. Un grande lavoro per la regia del programma, che grazie la suo impegno permette di seguire per tutte le 24 ore le avventure dei nuovi inquilini. Un compito non facile, che a volte porta a commettere qualche errore. Su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, infatti invece delle avventure dei gieffini è andata in onda, per qualche istante, una conferenza di Papa Francesco.

Gf Vip interrotto dal Papa 2

L’errore, a cui la regia ha posto immediatamente rimedio, ha creato molta ilarità nel mondo social, anche perché non è la prima vota che capita. In passato infatti sono andate sono state trasmesse le immagini di Jo Squillo mentre si trovava in confessionale, e qualche giorno prima un involontario collegamento di un’ospite del programma Fuori dal Coro.