TOGLIETE I SOCIAL A RENZI! PRENDE PER IL CULO DI MAIO E SALVINI PERCHÉ HANNO SOLO 7500 PERSONE CHE LI SEGUONO NELLE DIRETTE. E SI BEA DEI SUOI SEGUACI. SAPETE QUANTI SONO? 8100! QUALCUNO LO AIUTI - IN TUTTO QUESTO FINGE DI PICCONARE IL GOVERNO CON LE RICHIESTE DI SFIDUCIA, IN REALTÀ DEMOLISCE IL PD, REO DI NON AVER FATTO PARLARE LUI CONTRO SALVINI. MA ZINGARETTI NON GLI HA MAI IMPEDITO DI INTERVENIRE, TANTO CHE…