14 gen 2020 15:45

CHE BOTTO! SCONTRO TRA 3 TRENI DELLA METRO A NAPOLI: DIVERSI FERITI, NESSUNO IN PERICOLO DI VITA. UNA SOLA PERSONA È ANCORA RICOVERATA. SI TRATTA DI UN MACCHINISTA CHE HA RIPORTATO UN TRAUMA TORACICO ED È IN STATO DI SHOCK. GLI ALTRI SEI FERITI SONO STATI CURATI IN OSPEDALE E SUBITO DIMESSI. L’INCIDENTE SI È VERIFICATO INTORNO ALLE 7, A BORDO DI UNO DEI TRE CONVOGLI C’ERANO MOLTI PASSEGGERI