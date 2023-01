31 gen 2023 15:18

E CHE CAPSULA: L’AUSTRALIA È NEL PANICO PER IL CONTENITORE DA 8 MILLIMETRI TREMENDAMENTE RADIOATTIVO, PERDUTO IN UNA REMOTA STRADA NELL’OVEST DEL PAESE – CONTINUANO LE RICERCHE, MA È PEGGIO CHE CERCARE UN AGO IN UN PAGLIAIO. E IL TEMPO SCORRE: LA CAPSULA POTREBBE ESSERE FINITA IN UNA GOMMA DI UN’AUTO, ESPONENDO GLI OCCUPANTI A LIVELLI DI RADIAZIONI LETALI…