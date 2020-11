CHE CAZZOTTO AL PUGILE USURAIO - SEQUESTRATI UNA VILLA A TRE PIANI, CONTI CORRENTI, AUTO E MOTO ALL’EX CAMPIONE ITALIANO DEI SUPERLEGGERI, FRANCESCO LOMASTO, ACCUSATO DI USURA AI DANNI DI UN IMPRENDITORE DI POMEZIA - DAL 2018 AVREBBE CONCESSO PRESTITI CON UN TASSO MENSILE DEL 10 PER CENTO, INTASCANDO DALLA SUA VITTIMA 347MILA EURO IN CONTANTI SOLO PER GLI INTERESSI…

Sequestrati i beni di Francesco Lomasto, l' ex pugile 30enne arrestato a maggio scorso perché avrebbe taglieggiato un imprenditore di Pomezia. Ieri i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Eur, coordinati dal pm del pool della Procura di Roma che tratta, tra l' altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, hanno messo i sigilli alla villa di tre piani all' Infernetto, sequestrato il conto corrente, la Fiat Panda e una Harley Davidson XL1200 CX.

Il tutto per un valore di oltre 340mila euro. Si tratta di un sequestro preventivo, disposto dal gip del Tribunale di Roma, finalizzato alla confisca, di beni mobili ed immobili di proprietà di Lomasto originario di Napoli, residente a Roma, ma che per molti anni ha vissuto a Pomezia. L' uomo era stato arrestato in flagranza a metà maggio dai militari dell' Eur con l' ipotesi di usura ai danni di un imprenditore di Pomezia.

L'ex pugile era stato bloccato mentre riceveva dalla vittima due orologi di pregio del valore complessivo di 33.000 euro, quale parziale copertura del debito contratto. Lomasto dal 2018 avrebbe concesso prestiti usurari con un tasso mensile del 10 per cento, intascando dall' imprenditore 347mila euro in contanti solo per gli interessi.

Era stato inoltre costretto a ospitare gratuitamente in un suo appartamento i familiari di Lomasto e ad acquistare per circa 80mila euro l' abitazione a Pomezia del presunto usuraio, dove è andato a vivere gratuitamente il fratello dell' ex pugile. Quando Lomasto l' ha chiamato pretendendo di vendergli tre orologi di valore, la vittima ha chiesto e ottenuto un appuntamento. Quel giorno però ad aspettarlo c' erano anche i carabinieri che lo hanno arrestato.

A Pomezia l' ex pugile era molto conosciuto non solo per i suoi successi sportivi, è stato campione italiano dei superleggeri, ma anche per i suoi comportamenti violenti. Nel 2014 a Torvaianica era stato vittima di un agguato dopo aver picchiato un gruppo di argentini. Qualche giorno dopo i sudamericani lo hanno aspettato sotto casa e gli hanno sparato tre colpi di pistola alla coscia.