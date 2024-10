CHE CESSO DI TECNOLOGIA - UNA START UP AMERICANA HA CREATO "THRONE" UNA FOTOCAMERA DA AGGANCIARE ALLA TAZZA DEL WATER CHE UTILIZZA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER ANALIZZARE GLI ESCREMENTI E MONITORARE LO STATO DI SALUTE DEGLI UTENTI - L'APPARECCHIO È IN GRADO DI STUDIARE DIVERSI PARAMETRI DELLE NOSTRE FECI, COME LE CONDIZIONI DELLA SALUTE INTESTINALE E DELL'IDRATAZIONE - PER TUTELARE LA PRIVACY, LA FOTOCAMERA PUNTA SOLAMENTE VERSO IL BASSO E…

Estratto dell'articolo di Diego Barbera per www.wired.it

la fotocamera da water throne

[…] Throne è l'emblematico nome di un nuovo sistema che consta di una speciale fotocamera da toilette da agganciare alla tazza per monitorare in modo analitico lo stato di salute. […] il sensore fotografico immortala il risultato di ogni visita al bagno e il mix di algoritmi e intelligenza artificiale proprietari analizza il tutto consegnando i dati all'app. Si potrà così avere uno storico di report che informano in modo molto preciso su dettagli cruciali come le condizioni della salute intestinale e dell'idratazione.

[…] L'utente non deve far altro che configurare l'app per tutte le info richieste così come per la connessione alla rete wi-fi e agganciare l'apparecchio, che da quel momento agirà in completa autonomia. La fotocamera punta ovviamente verso il basso, per garantire la giusta privacy e - a scanso di equivoci - l'app visualizza soltanto il risultato delle analisi delle fotografie e non le immagini stesse. […] L'AI può carpire dalle foto tutta una serie di importanti indizi sullo stato di salute, basandosi su sistemi collaudati (come la scala di Bristol che si basa su forma e consistenza delle evacuazioni) […]

Si potrà così scoprire l'andamento nel tempo e tenere conto della regolarità, dell'idratazione e di eventuali casi fuori norma che potrebbero portare a una visita specialistica per un controllo. Inoltre, l'app può scattare foto dei cibi nel piatto per analizzare eventuali ingredienti che potrebbero favorire la salute intestinale oppure renderla più complicata e stesso discorso per integratori o medicinali. Il prezzo promozionale per il lancio di Throne è di 299 dollari (275 euro) invece che i 499 dollari (460 euro) del futuro listino.

