DAGONEWS

aereo in un campo di bali 5

Che ci fa un Boeing 737 “parcheggiato” in un campo di Bali? L’aereo si trova in una cava di calcare vicino all'autostrada Raya Nusa Dua Selatan, non lontano dalla spiaggia di Pandawa. È lì da anni ed è diventato un’attrazione turista generando la curiosità di chi non sa come e perché sia arrivato in quel campo.

aereo in un campo di bali 4

Alcuni balinesi hanno raccontato che l'aereo è stato portato a pezzi e rimontato lì da un imprenditore molto ambizioso che voleva aprire un ristorate al suo interno. Ma il progetto non è mai stato portato a termine. Pare che l’uomo abbia finito i soldi per l’investimento e, alla fine, l’aereo sia stato abbandonato nella cava.

aereo in un campo di bali 3 aereo in un campo di bali 2 aereo in un campo di bali 6