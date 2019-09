CHE CI FA CAMILLA DA SOLA IN SARDEGNA SENZA CARLO? - LE FOTO ESCLUSIVE DI “CHI” DELLA DUCHESSA DI CORNOVAGLIA A BORDO DEL LUSSUOSISSIMO YACHT LEANDER G SENZA IL PRINCIPE CARLO - LA PARKER BOWLES HA TRASCORSO TRA LE ONDE DEL MARE QUATTRO GIORNI, POI È TORNATA A CASA DALLA SUOCERA, PIUTTOSTO NERVOSA PER LA VACANZA DELLA NUORA…

Anticipazione stampa da “Chi”

Per il secondo anno consecutivo, Camilla, duchessa di Cornovaglia, ha scelto la Sardegna per staccare dagli obblighi di Corte e per ricaricare le batterie, probabilmente in previsione della lunga, lunghissima stagione di impegni ufficiali che aspettano lei e il resto della famiglia reale. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 11 settembre, l’ha sorpresa a nord della Sardegna a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia.

La duchessa ha trascorso a bordo quattro giorni, due a farsi coccolare dalle onde del mare che lambisce la Corsica e gli altri due a farsi dolcemente traghettare da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Una vacanza breve: lasciata l’Italia, la duchessa ha preso l’aereo con destinazione Balmoral per non fare ulteriormente innervosire la suocera, già seccata per la sua vacanza.

