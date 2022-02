CHE CI FA UN CUBO D'ORO DEL VALORE DI 10 MILIONI DI EURO IN MEZZO A CENTRAL PARK A NEW YORK? - SERVE A FARE PUBBLICITA' A UNA NUOVA CRIPTOVALUTA - LA SCULTURA E' OPERA DELL'ARTISTA NICLAS CASTELLO, E ANTICIPA IL LANCIO DELLA MONETA DIGITALE "CASTELLO" - E' STATO REALIZZATO IN UNA FONDERIA AD AAERU, IN SVIZZERA: "MAI PRIMA D'ORA NELLA STORIA DELL'UMANITA' UNA TALE QUANTITA' DI ORO E' STATA FUSA IN UN UNICO OGGETTO PURO"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Sun

Un misterioso cubo d'oro del valore stimato di 10,2 milioni di euro è apparso al Central Park di New York mercoledì mattina accompagnato dalla sicurezza.

Il cubo, composto da 186 chilogrammi di puro oro 24 carati, è stato posizionato davanti a una nevosa Naumburg Bandshell alle 5 del mattino, circondato da fotografi e ufficiali della polizia di New York.

Il blocco d'oro cavo è la creazione dell'artista tedesco Niclas Castello, 43 anni, che lo ha etichettato come "Castello Cube". L'opera non è in vendita ma è stata utilizzata come pubblicità per il lancio della criptovaluta di accompagnamento, il Castello Coin.

Con l'oro attualmente al prezzo di 1.559 euro l'oncia, il cubo, se fosse messo in vendita, varrebbe 10,2 milioni.

Il team di Castello ha detto ad ArtNet che il cubo è stato realizzato in una fonderia ad Aarau, in Svizzera. Secondo quanto riferito, è stato fuso utilizzando uno speciale forno fatto a mano poiché le dimensioni e il volume dell'oro utilizzato richiedevano temperature di fusione estreme. Affinché tutto l'oro si sciogliesse, il forno doveva raggiungere una temperatura di oltre 2.000 gradi Fahrenheit.

È stato poi rifuso in un cubo che misurava più di un piede e mezzo. Il "Castello Cube" ha uno spessore della parete di circa un quarto di pollice.

La moglie di Castello, Sylvie Meis, ha pubblicato sul suo Instagram le foto della grande inaugurazione dell'opera d'arte.

"24k MAGIC", ha sottotitolato una foto di se stessa inginocchiata nella neve accanto al cubo.

Il cubo era stato pubblicizzato come un'opera irripetibile.

«Mai prima d'ora nella storia dell'umanità una così enorme quantità di oro è stata fusa in un unico oggetto puro», si legge.

Tuttavia, alcuni spettatori non sono rimasti colpiti.

«È abbastanza semplice», ha detto al New York Times la guardia di sicurezza privata, Jamel Rabel.

Un altro sguardo ha ammesso che «i riflessi sono incredibili» e che «metterlo lì nella neve sembra davvero ispirato».

Il "Castello Cube" è rimasto nella famosa località turistica solo per poche ore prima di essere spedito in centro nell'esclusivo Cipriani Wall Street per una cena privata.

«Con la star della serata», ha scritto la modella e personaggio televisivo Meis in un video in cui ammirava il cubo con un vestito dorato abbinato.

Castello ha classificato il blocco come una scultura "socle du monde" (base del mondo).

Ha detto ad ArtNet che si tratta di «un'opera d'arte concettuale in tutte le sue sfaccettature» e che avrebbe voluto «creare qualcosa che è al di là del nostro mondo, che è intangibile».

«Il cubo può essere visto come una sorta di via di comunicazione tra l’emergente ecosistema culturale del 21° secolo basato sulle criptovalute e il mondo antico in cui l'oro regnava sovrano», ha aggiunto ad ArtNet la gallerista viennese Lisa Kandlhofer.

Il Castello Coin viene scambiato come $CAST e si sta allenando a un prezzo iniziale di 0,44 dollari.

Il team dell'artista ha detto al New York Times di aver venduto privatamente abbastanza monete per finanziare il progetto del cubo. Il 21 febbraio, il lancio della moneta sarà seguito da un'asta NFT. Non è chiaro dove andrà il Cubo di Catello dopo la sua gita di un giorno a Central Park.

