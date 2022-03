CHE CI FA UN "CARRO ARMATO" RUSSO IN COSTA SMERALDA? - A PORTO CERVO È STATA SEQUESTRATA UNA MERCEDES MAYBACH S650 GUARD VR10, UN'AUTO BLINDATA CHE SAREBBE STATA MESSA A DISPOSIZIONE DI PUTIN IN ALCUNI VIAGGI IN SARDEGNA - LA MACCHINA DA 5 TONNELLATE, ACQUISTATA PER CIRCA 600MILA EURO DA UNA SOCIETÀ DI ARZACHENA A CUI FAREBBE CAPO L'OLIGARCA RUSSO ALISHER USMANOV, È OMOLOGATA PER RESISTERE AGLI ATTACCHI CON ESPLOSIVO, CON FINESTRINI SPESSI 10 CENTIMETRI E PNEUMATICI RINFORZATI…

Mario Gerevini per www.corriere.it

È un elegante «mostro» da 5 tonnellate, a prova di Kalashnikov ed esplosivi. Viaggia vestito da Mercedes tra Olbia, Porto Rotondo e Porto Cervo. Sembra una normale berlinona di lusso ma sotto la livrea nera scintillante, dietro i finestrini che pesano quasi come una 500, c’è un mezzo sofisticatissimo da oltre mezzo milione di euro. E la leggenda dice che la «Mercedes Maybach S650 Guard VR10» targata FN133YT sarebbe stata l’auto a disposizione di Vladimir Putin in alcune ultrasegrete puntate in Sardegna.

La Maybach al Pra

Le solite storie che fioriscono sul nulla? Probabile. Intanto però la nostra Maybach blindata è finita sotto sequestro pochi giorni fa per effetto delle sanzioni a uno degli oligarchi più vicini a Putin, Alisher Usmanov, 69 anni. E allora proviamo a capirci di più andando al Pubblico registro automobilistico.

A prova d’assalto

L’auto è stata immatricolata il 6 giugno 2018 e il 25 è stata acquistata da una società di Arzachena (Sassari) al prezzo di 532.440,16 euro che con l’iva fa più di 600mila. Motore V12 biturbo da 612 cavalli e 6000 cc, peso più che doppio rispetto alla più grossa delle Mercedes «regolari», la Maybach S650 Guard è omologata per resistere agli attacchi con esplosivo e (lo dice la sigla VR10) in grado di proteggere dall’aggressione con armi d’assalto caricate con proiettili blindati in acciaio. Insomma non c’è nulla di paragonabile sul mercato, è nella categoria «protezione massima».

Le gomme costano come una Panda

Il cambio gomme (enormi pneumatici rinforzati per reggere le sollecitazioni) costa come una Panda, i finestrini spessi 10 centimetri sono mossi da motori pneumatici perché quelli elettrici non ce la fanno e le portiere si aprono/chiudono solo grazie all’aiuto di pistoni idraulici. È un’auto più che altro da re, capi di Stato e capi di governo. Il premier indiano Narendra Modi, per esempio, nelle occasioni ufficiali si muove proprio con la Maybach S650 Guard.

Congelamento estivo

Ma in Sardegna, in Costa Smeralda, a cosa serve un’auto così? Perché una tale esigenza di sicurezza? Di esplosivo c’è il caldo in estate e l’assalto è quello dei turisti alle spiagge. Tra l’altro con 600mila euro si possono comprare, per dire, una Ferrari Portofino (200mila), una Bentley Continental cabriolet (240mila) e con quello che avanza un paio di Tesla. Comunque la Maybach salterà la stagione estiva 2022, le hanno messo le ganasce il 15 marzo e il congelamento durerà almeno sei mesi, salvo eventuali ricorsi al Tar del Lazio (è l’organo giudiziario competente) favorevoli alla Machina srl, la società proprietaria che fa capo alla Pavillac di Bermuda posseduta da Usmanov.

Usmanov e Putin

Che cosa dice la Ue di questo oligarca con un patrimonio da oltre 20 miliardi, uno yacht da 600 milioni, titolare di gruppi siderurgici, ex azionista dell’Arsenal, legatissimo alla Sardegna dove è proprietario di diversi immobili e ville (anch’essi congelati)? Che «ha legami particolarmente stretti con Putin» al quale «avrebbe risolto i problemi d’affari». Inoltre Dmitry Medvedev, ex presidente e primo ministro russo «ha beneficiato dell’uso personale delle residenze di lusso controllate da Usmanov».

Mistero irrisolto

Allora forse era per Medvedev il «carro armato» super lusso? O per le figlie di Putin che avrebbero frequentato una villa dell’oligarca? Forse il padre le ha raggiunte? O è lo stesso Usmanov che ha paura? Ma di chi in Costa Smeralda? Ruggero Tusacciu, uno dei professionisti che gestiscono gli affari del russo in Sardegna, non ha risposto alla richiesta di chiarimenti. Il mistero della Maybach da 5 tonnellate perdura. Unica certezza: meglio non farsi tamponare.

