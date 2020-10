6 ott 2020 13:57

CHE CI FACEVANO FLAVIO BRIATORE E SELVAGGIA LUCARELLI ATTOVAGLIATI IN UN ESCLUSIVO RISTORANTE DI MILANO? – LA “STRANA COPPIA” PARLAVA FITTO E IN MODO PIUTTOSTO FAMILIARE E DAVA L’IMPRESSIONE DI NON PREOCCUPARSI CHE QUALCUNO LI AVVISTASSE INSIEME – L’IMPRENDITORE HA GIÀ DIMENTICATO LE MAZZATE CHE GLI HA RISERVATO QUEST’ESTATE LA GIORNALISTA SUL CASO "BILLIONARIE" E IL CONTAGIO IN SARDEGNA?