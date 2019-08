CHE CI FACEVANO IL PRINCIPE ANDREA E BILL GATES SULL’AEREO DI JEFFREY EPSTEIN? A INCASTRARE IL FIGLIO DI ELISABETTA E IL MILIARDARIO SONO I REGISTRI DI VOLO DEI PILOTI CHE LI INDICANO COME PASSEGGERI SU ALCUNE TRATTE – IL DUCA DI YORK AVREBBE VOLATO IN ALMENO QUATTRO OCCASIONI NEL 2001 SUL VELIVOLO INSIEME AL PORCONE E VIRGINIA GIUFFRE, UNA DELLE “SCHIAVE SESSUALI” – GUAI ANCHE PER IL FONDATORE DI “MICROSOFT” CHE…(VIDEO)

DAGONEWS

jeffrey epstein

Nuova bufera sul principe Andrea accusato, questa volta da David Rodgers, ex pilota di Jeffrey Epstein, di aver volato in almeno quattro occasioni, tra l’aprile e il luglio del 2001, sull'aereo del miliardario: tra i passeggeri l’uomo ha indicato anche Virginia Giuffre, una delle “schiave sessuali” del finanziere.

Le dichiarazioni risalgono al 2016 quando David Rodgers, in relazione alla causa di Virginia Roberts contro Ghislaine Maxwell, confermò che tra i passeggeri del volo c’era anche il principe. Nei registri di volo si leggono le iniziali “JE, GM, AP, BK, VR, Joann”. Quando il procuratore ha chiesto conferma, lui ha risposto che si trattava di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, il Principe Andrew, Banu Küçükköylü, Virginia Roberts e Johanna.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

"AP" è indicato come passeggero insieme a Roberts ed Epstein in almeno altre tre occasioni: il 16 aprile, il 4 luglio e l’8 luglio. Buckingham Palace ha negato le accuse e, secondo alcuni documenti mostrati in tribunale, pare che il Principe il 4 luglio fosse nel Regno Unito. Rodgers aveva precedentemente utilizzato “AP” per il designer Alberto Pinto, e le stesse iniziali potrebbe essere state usate anche per lo chef di Epstein, Adam Perry Lang.

i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 2

Ma il principe non è il solo a finire nella bufera per i registri di volo. Anche Bill Gates pare abbia viaggiato sull’aereo di Epstein nel 2013.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

I registri di volo rivelano che Gates ha volato con il miliardario dall'aeroporto di Teterboro nel New Jersey a Palm Beach il 1° marzo 2013, uno dei pochi voli dell'anno in cui il pilota Larry Viskoski ha registrato il nome di un passeggero. Un portavoce di Gates ha smentito ogni accusa, riferendo che i due non hanno mai avuto legami.

i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 3

BILLA GATES E JEFFREY EPSTEIN IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN virginia giuffre la casa di manhattan di jeffrey epstein 1 BILL GATES BILL CLINTON jeffrey epstein con il principe andrea jeffrey epstein e donald trump bill gates bill clinton jeffrey epstein jeffrey epstein e ghislaine maxwell bill gates 2 jeffrey epstein la casa di manhattan di jeffrey epstein 4 andrew pincipe di york BILL GATES il party di epstein e trump 9 ghislaine maxwell e elon musk il jet privato di jeffrey epstein lolita express BILL GATES naomi campbelle e bill clinton a bordo del lolita express donald trump con jeffrey epstein 1 BILL GATES jeffrey epstein incriminato il jet privato di jeffrey epstein lolita express 4 bill clinton sul jet privato di jeffrey epstein lolita express il jet privato di jeffrey epstein lolita express 3 proteste contro jeffrey epstein ghislaine maxwell jeffrey epstein e ghislaine maxwell virginia giuffre bill gates JEFFREY EPSTEIN jeffrey epstein jeffrey epstein BILL GATES donald trump jeffrey epstein 2 donald trump jeffrey epstein 3 i registri di volo che incastrerebbero il principe andrea 1