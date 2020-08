13 ago 2020 09:34

CHE CI FANNO INSIEME FRANCO CALIFANO E MAO TSE TUNG? MA NO, SONO FLAVIO BRIATORE E SILVIO BERLUSCONI! - IL “BULLONAIRE” HA POSTATO UN VIDEO DALLA COSTA SMERALDA IN CUI ELOGIA IL CAV: “IL MIO PRESIDENTE E’ IN GRAN FORMA” - BRIATORE È STATO TRA I PRIMI FIRMATARI E PROMOTORI DELL’INIZIATIVA PER NOMINARE BERLUSCONI SENATORE A VITA - VIDEO